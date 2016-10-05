Телеведущий Андрей Малахов не так давно присоединился к пользователям соцсети Instagram и теперь активно выкладывает фото. На этот раз он нашёл любопытный повод поделиться с подписчиками аккаунта фото с обнажённым торсом из примерочной.

- За последние дни так надоели эти видео с #PFW (недели моды), что эта фотка - мой ответ всему происходящему в ленте: в примерочной московского бутика... Всем хорошего рабочего дня!, - подписал с иронией кадр Андрей Малахов.

Поклонницы тележурналиста тут же поспешили отметить, что Малахов нашёл удачный повод похвастаться накаченными мышцами.

- Хвастается, хорош, чего уж тут, - комментируют фото Андрея Малахова с обнажённым торсом в соцсети.

- Ух, ты... кубики.., - пишут подписчики аккаунта телеведущего.

Ранее Андрей Малахов уже делился фото в одних плавках, которое просто взорвало Instagram.

Андрей Малахов в одних трусах поразил фанаток грудой мышц (фото)