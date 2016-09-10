На острове Лидо, где проходит 73-й Венецианский кинофестиваль, российскому кинорежиссёру Андрею Кончаловскому была вручена Международная католическая кинопремия имени Роберта Брессона. Эта премия обычно вручается за духовные искания в кино. Об этом сообщается на официальном сайте Андрея Кончаловского. Сама награда была учреждена итальянским фондом культуры и итальянской Епископальной конференцией.

Полнометражный фильм Кончаловского "Рай", который он представил на конкурсной программе в Венеции, также был удостоен специальной премии Soundtrack Stars Award за лучшее музыкальное сопровождение.

Картина "Рай" - это историческая драма, снятая совместно Россией и Германией. Действие разворачивается во время Второй мировой войны. В основе сюжета судьба русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Главные роли в картине исполнили супруга Андрей Кончаловского Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен.