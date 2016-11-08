40-летняя Анастасия Волочкова смогла заинтриговать подписчиков своего аккаунта в Instagram, выложив необычное видео. Балерина в этот момент находилась в салоне красоты и лежала на кушетке, накрытая тёмным покрывалом. Сотрудник спа-салона поджёг его, и несколько секунд на спине балерины танцевали языки голубого пламени.

Анастасия Волочкова поспешила успокоить своих поклонников - это совершенно безболезненная процедура и к тому же приятная.

- Сегодня со мной случилось такое... впервые... меня подожгли, - делится впечатлениями о процедуре Волочкова. - И я горела синим пламенем. Рекомендую всем, кто хочет приободриться и снять негатив. Помогает. Делюсь от души.

В комментариях появились и шутки по поводу видео горящей Волочковой.

- Гори оно все синем огнём. Волочкова в огне, - комментируют фото подписчики Instagram.

- Ох уж эта инквизиция, - поддержали шутку.

Некоторые пользователи Сети выразили опасения по поводу спа-процедуры.

- Смотреть, конечно, страшно на это, - отмечают блогеры.

- Смотрится жутковато со стороны..., - соглашаются в комментариях к видео охваченной огём Волочковой.

Отметим, что балерина не редко делится кадрами из салонов красоты во время прохождения процедур. Так, к примеру, один раз она не сдержалась, и выложила обнажённое фото в грязи.

Фото голой Анастасии Волочковой в грязи шокировало поклонников (фото)