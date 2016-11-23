О смене Instagram Аллы Пугачевой рассказали в соцсети супруг примадонны Максим Галкин, бывший муж Филипп Киркоров и давний друг Игорь Николаев. Все трое заявили, что прежний Instagram Аллы Пугачевой она больше не контролирует, а завела новый.

Как уточнил Филипп Киркоров, Алла Пугачева потеряла Instagram по независящим от нее самой причинам. Новый официальный личный Instagram певицы @alla_orfey.

Бывший и нынешний супруги Аллы Борисовны предложили своим подписчикам сделать максимальный репост и распространить информацию по соцсетям.

"Догоним и перегоним предыдущий количеством и качеством поклонников и друзей!", - прелложил Киркоров.

Сама Алла Пугачева в новом Instagram выложила лишь одну фотографию - где ей 27 лет. Но у блога уже появилось 23 тысячи подписчиков.

Добавим, прежний личный Instagram Аллы Пугачевой существовал более года, смотрят его 586 тысяч подписчиков. По данным на утро 23 ноября он пока остается официально подтвержденным Instagram официальным блогом Пугачевой. Правда, последняя фотография там была опубликована довольно давно - 16 недель назад.