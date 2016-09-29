Новая пластинка стала первым альбомом группы, который коллектив записывал на собственной студии, ни от кого не завися, медленно и размеренно работая над каждой песней.



– Мы всю жизнь писались на студии «Добролёт» – это последний этаж дворца культуры с широченными коридорами и огромными помещениями, – рассказал Васильев. – И вот мы выяснили, что за соседней дверью освободилось помещение, где раньше была студия. Мы немедленно его заняли, сделали ремонт, поставили оборудование и красивую мебель.



По словам поэта и музыканта, для того чтобы творить, вокруг него должно быть красиво:

– Фэншуй важен всем: и музыкантам, и авторам песен. В некрасивом месте и песни писаться не будут. Мне нужно ощущать вокруг себя красоту, без этого никак.

При этом группу «Сплин» Александр называет одной из самых аскетичных.

– Нам ничего не нужно, – уверяет рокер. – У нас есть свои любимые места, где мы обитаем и творим.



В одном из таких теперь уже любимых мест и появились на свет 15 новых песен. Название альбома, по словам Васильева, родилось как реакция на новость, что владельцев интернет-сервисов могут обязать предоставлять государственным органам ключи шифрования для личных нужд:

– По сути своей это противостояние большого государства и маленького человека, который создал нечто, что стало популярным. И это название как-то отложилось – «Ключ к шифру».



В новых песнях нашли отражение темы Бога и смерти, но сам Васильев не выделяет эти темы как основные:

– В наших песнях Бог – такой очень крутой чувак. Что касается смерти, у нас она иногда упоминается, но никогда нет настроения «Всё, кранты, все умрут!» Смерть упоминается, но в контексте жизни. Вот мужик встречает смерть в образе прекрасной тётки и начинает её клеить.



В каждой песне, как говорит рокер, слушатель найдёт определённое зашифрованное сообщение.

– Это всегда беседа, диалог, никакого поучения. У нас не принято давать советы, выслушивать советы, – говорит Васильев. – Мы самые саркастичные люди. Мы все фанаты «Монти Пайтон», мы все дураки и не скрываем этого.



Во время создания песен поэт обращается к невидимому слушателю. Это определение, по словам Васильева, самое точное:

– И этот человек всегда разный, это Бог и это никто одновременно. Песни пишутся для своих – для людей с определённым образованием, определённым чувством юмора, с определённым IQ.



Сейчас группа «Сплин» начинает тур в поддержку альбома. Концерт в Москве намечен на 17 марта, в Санкт-Петербурге – на 22 апреля.

МЫСЛИ ВСЛУХ

• «Первая пластинка из детства – это «Бременские музыканты». Я вообще считаю, что это такие русские Beatles. По количеству хитов ни одна русская пластинка не сравнится. Это своего рода эталон. Второй кумир – это Высоцкий. Это первый человек, с которым я идентифицировал творчество. Я понял, что творчество – это не абстрактная вещь, это вещь, принадлежащая одному человеку, намертво связанная с определённой личностью. Высоцкий на меня повлиял, наверное, больше всех».



• «Я ненавижу домашние застолья с детства. Я терпеть не могу, когда люди сидят за столом. Это ненормально. Совместное питание, употребление пищи группой – в этом есть что-то не то. Поэтому если у нас дома происходит что-то, то это фуршет. Вот там еда, а здесь все тусуются. Сидеть за столом, жевать и слушать что-то – никогда в жизни».



• «У Пелевина хороший взгляд на мир, на вещи. Он сразу начинает стебаться, без предисловий, и выбирает для этого самые необычные формулировки и резкие умозаключения. Всегда интересно читать».

• «Я постоянно гуглю современную русскую поэзию. И у меня такое количество материала в голове, что я даже авторов не могу запомнить. Их очень много. Целый калейдоскоп. В целом я хочу сказать, что по радио и телеэфиру, интернет эфиру чувствуется некий перекос в сторону музыки. Музыки много, а текстов не хватает. Мне приходится самому писать длинные тексты, как в некоторых моих песнях".

• «В США принимают, как везде, как Литве, как в Эстонии, как в Украине, или Белоруссии – как везде, где есть русскоговорящая публика. Только в США есть дополнительный нюанс, люди оторваны от родины и просто счастливы встретиться друг с другом, пообщаться. И энергетика удваивается на этих концертах".

• «Мне ближе движение – от окраин к центру, от центра к окраинам. В моей жизни так получилось, что я родился на юге Петербурга, потом жил в центре, теперь живу на севере. Географически всё соблюдено идеально. Так что текст песни «Окраины» автобиографический".

• «Мозаика, лоскутное одеяло – это главный принцип каждого альбома. Я стараюсь, чтобы каждая следующая песня в альбоме не была похожа на предыдущую. Как составляются альбомы. Сначала просто пишутся песни, независимые, без привязки к диску. А потом названия нарезаются на полосочки и дальше ты их составляешь в таком порядке, чтобы самому не скучно было слушать. Соответственно и всем не скучно".

• «Я лишён привязанности к чему-либо, у меня всё любимое, и всё нелюбимое, потому что надоело. Я постоянно в поиске чего-то нового".

• «Песни написанные, вот лежат (смотрит на диск) и сейчас у меня особый период, я отдыхаю, песни не пишу, даже гитару в руки не беру. Просто живу, новости читаю, музло слушаю, кино смотрю.

• «На телефоне у меня просто сигнал из космоса, звоночек такой "Ууууиу". Слышу и понимаю – о наши-наши звонят.

• «Есть композиции, которые приводят в бешенство, я их резко выключаю. Это в целом бездарные вещи".

• «Я в дУше песен не пою. Петь там начнёшь, вода в рот попадёт, не дай бог захлебнешься".