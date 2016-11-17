50 лет исполняется 17 ноября Софи Марсо. Эта французская актриса - образец молодости, стиля и красоты. Родилась Софи в самой простой семье - мама ее была продавцом, отец - водил большегрузы. Карьера Софи Марсо началась с модельного агентства, куда она случайно попала еще в 13-летнем возрасте. Когда ее снимки увидел режиссер фильма "Бум", он пригласил ее на главную роль, а картина, которая вышла в 80-м году, стала кинохитом.

За роль в продолжении "Бума" Софи Марсо удостоилась премии «Сезар», как «самая многообещающая актриса страны». И сразу стала звездой первого эшелона, сыграв в фильме «Форт Саган» с Жераром Депардье и Катрин Денёв.

Популярными на весь мир сделали Софи Марсо роли в фильмах «Храброе сердце» и 19-ой серии Бондианы «И целого мира мало».

Софи Марсо неоднократно претендовала на то, чтобы стать прототипом Марианны, символа Франции, — и в 2012 году победила в этом своеобразном соревновании, опередив Марион Котийяр и Ванессу Паради.

У актрисы двое детей, помимо кино, Марсо играет в театре, пишет маслом портреты любимых писателей, среди которых Лев Толстой и Кафка.

Личная жизнь актрисы Софи Марсо весьма бурная. В 80-х Марсо вышла замуж за польского режиссёра Анджея Жулавского, который был старше Софи на 26 лет. В 1995 году у Софи родился сын Венсан.

Позднее Софи рассталась с Жулавским ради американского продюсера Джима Лемли и родила от него дочь Жюльет.

С 2007 года Софи Марсо жила в фактическом браке с Кристофером Ламбертом. Марсо и Ламберт поженились в 2012 году. 11 июля 2014 года пара объявила о своём «дружественном расставании».