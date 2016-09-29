Узнаваемый российский актёр Игорь Верник получил травму во время съемок постельной сцены для криминальной драмы «Пенсильвания».

Как рассказал артист изданию « Стархит», по сценарию он должен был сниматься в постельной сцене со своей любовницей, которую играла Виктория Романенко. В помещении было очень холодно, и Вернику даже пришлось отжиматься, так как право греть постель он уступил своей партнерше.

– Сценарий не предполагал такой страсти, которую мы выдали. Нам нужно было двигаться, чтобы греть друг друга. Через пару дней после съемок у меня заболела рука, опухла. И совсем недавно мне пришлось делать операцию на связках, – рассказал актёр журналистам.

Премьера нового сериала, из-за которого Игорю Вернику пришлось лечь в больницу, состоится 3 ноября.