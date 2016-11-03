Известная британская певица Адель рассказала о сильной депрессии, которую ей пришлось пережить после родов. Напомним, в 2012 году она родила первенца - сына Анджело.

Теперь 28-летняя звезда вообще отказывается рожать детей, так как боится повторения послеродовой депрессии. Более того, она призналась, что и в первый раз решилась родить только "потому что так поступают взрослые люди".

Певица утверждает, что не могла проводить время с малышом, потому что боялась навредить ему. И какое-то время даже думала о том, что ребенок зря появился на свет, сообщает Vanity Fair.

"Я не принимала антидепрессанты. Кроме того, я не обсуждала свою проблему с другими женщинами. Мой бойфренд посоветовал мне так поступить. Затем, не осознавая этого, я стала тяготеть к беременным женщинам и другим женщинам с детьми, потому что я поняла, что они немного более терпеливые… Мои знания о послеродовом состоянии сводятся к тому, что вы не хотите быть рядом с ребенком, боитесь навредить ему, беспокоитесь о том, все ли у вас получается. Но я была одержима сыном. Я чувствовала себя неадекватной и думала, что приняла худшее решение в своей жизни", – рассказала Адель журналистам.

"Я люблю своего сына больше, чем что либо, но каждый день я мечтаю о свободном времени для себя", – уточнила Адель.

В какой-то момент, обессилев, певица решила признаться во всём подруге. Та её поддержала и сообщила, что с ней было точно также. Вместе подруги поплакали и им стало легче. В тот момент Адель решила проводить не всё своё время с младенцем. "Нужно хотя бы полдня в неделю посвящать себе", – заключила звезда.

Со временем она совершенно избавилась от своей продолжительной депрессии.

Как справиться с депрессией?

Как рассказала Metro психолог Ирина Воскресенская, послеродовая депрессия – обычное дело для многих мамочек. А чтобы поскорее справиться с проблемой нужно следовать нехитрым советам.

"Есть три главных правила: высыпайтесь, каждый день гуляйте на свежем воздухе и хорошо питайтесь, – советует Ирина Воскресенская. – А ещё: напоминайте себе, что в вашей жизни произошло чудо и почаще берите малыша на руки. Ведь при тактильном контакте вырабатывается "гормон счастья". Поймите, что вы теперь не одна".

Психолог отмечает, что находить время для себя любимой тоже очень важно. И Адель в этом была права. "Обязательно позволяйте себе побыть наедине самой с собой. Ведь повышенное чувство ответственности может загнать в ещё большую депрессию. Нужно взять телефон и отправиться по магазинам, в кино или парикмахерскую", – говорит Ирина.

Также она советует не стыдится избыточного веса, устраивать себе сеансы ароматерапии или принимать ванны и массажи.

"И ещё два важных условия: избегайте одиночества и не отдаляйтесь от мужа", – напоминает психолог.

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