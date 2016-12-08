Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и его возлюбленная Мелани Хамрик стали родителями, сообщает BBC News со ссылкой на представителя музыканта Бернарда Доэрти.

Как отметил Доэрти, Мик Джаггер присутствовал при рождении своего восьмого ребенка. Мама и новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Представитель рок-музыканта попросил уважать право пары на частную жизнь.

Мик Джаггер начал встречаться с 29-летней американской балериной Мелани Хамрик после самоубийства фотомодели и стилиста Л’Рен Скотт, с которой музыкант прожил 13 лет.

О том, что подруга Мика Джаггера беременна, стало известно в июле этого года.

Всего у Мика Джаггера восемь детей от пяти женщин. Кроме того, у музыканта пять внуков, а в мае 2014 года он впервые стал прадедом. Внучка Ассизи родила Джаггеру правнучку.

Однако Мик Джаггер не любит чувствовать себя старым, поэтому все внуки зовут его по имени.