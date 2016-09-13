Звезда шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова не скрывает, что её внешность - результат обращения к пластическим хирургам и регулярные спортивные тренировки. Под одним из фото Роза Сябитова приводила цитату Эрнста Тельмана: "Становиться с годами моложе - вот истинное искусство жизни".

- Глядя на мои фотографии, подписываюсь под этим утверждением, - прокомментировала фото сваха.

На днях 54-летняя Роза Сябитова вновь прошла процедуру омоложения. Но на этот раз она решилась не просто на "инъекции молодости", а на "нечто особенное", сообщает "StarHit".

По словам звезды телешоу, она совершенно не боится уколов. Но на этот раз решилась на безоперационную подтяжку лица. Как отмечает издание, биоармирование - это серьёзная косметологическая процедура в отличие от уколов.

Как призналась Сябитова, ей приятно ощущать, как преображается её внешность, что также замечают коллеги звезы. И, не секрет, что телесваха любит, когда её осыпают комплиментами.