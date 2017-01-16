Звезда 1990-х Алёна Апина решила напомнить о себе жарким видео: в клипе на песню "Близость" 52-летняя певица снялась в эротичных костюмах. 13 января на своём канале в Youtube поп-звезда представила клип, анонсировав его выход на официальном сайте. Однако, несмотря на яркие образы и перевоплощение из блондинки в огненно-рыжую соблазнительницу в кружевном белье, ролик за три дня просмотрели чуть более 4 тысяч раз.

В комментариях на официальном канале на Youtube, в основном, положительные отзывы преданных фанатов, которые дождались после долгого перерыва выхода новой песни и клипа певицы.

- Алёна супер, молодец. И смотреть и слушать приятно, - комментируют видео в Сети.

- Шикарно! Алёна Апина удивила! Такая вкусная песня и такой интересный видеоряд! Ножки, тело всё при ней!

Некоторые не оценили новое эротичное видео с Алёной Апиной. Но чаще отрициательные отзывы можно встретить под промо в Instagram.

- К сожалению не в восторге от обложки, всё это навевает грустные мысли, - комментируют обложку нового сингла.

Тем не менее, Алена Апина сообщила на своем сайте, что готова 17 января подарить песню через iTunes.