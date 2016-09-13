30 сентября итальянская актриса Моника Беллуччи отметит 52-й день рождения. И накануне этой даты в мировой прокат вышел её новый фильм с Эмиром Кустурицей "По млечному пути". Фильм был также представлен на Венецианском кинофестивале.

К премьере фильма дополнительно привлекла внимание и сама Моника Беллуччи, которая сфотографировалась полностью обнажённой для обложки французского журнала Paris Match. Одну из фотографий, которая не использована на обложке, актриса разместила в Instagram. Эротичное фото Моники Беллуччи тут же вызвало ажиотаж среди поклонников в соцсети. В комментариях под кадром отметили, что в 51 год Мони Беллуччи в прекрасной форме, а её фигуре могли бы позавидовать модели, в два раза младше неё.

В преддверии премьеры фильма "По млечному пути" Беллуччи дала журналу Paris Match интервью, в котором рассказала о любви и страсти, о сексуальности и многом другом. По словам актрисы, чьи слова приводят СМИ, сложнее всего ей представить секс без любви.