Британская актриса Элизабет Хёрли выложила на своей странице в Instagram соблазнительное селфи в бикини.

Судя по ярким фото с пляжа, звезда отдыхает на солнечном побережье какого-то океана.

- Я сбежала… Йехууу! – написала Хёрли под одним из снимков, подразумевая, видимо, долгожданный отпуск.

Сложно не заметить, что для своих лет актриса выглядит просто роскошно. Поклонники звезды не преминули отметить это в комментариях, засыпав Элизабет комплиментами.

Прекрасную фигуру актриса сохраняет с помощью йоги, пилатеса и ежедневных занятий в тренажерном зале. Кроме того, звезда следит за своим питанием. Она полностью исключила из своего рациона хлеб, макароны и сыр.

К слову, шикарная фигура позволяет актрисе самой рекламировать собственную линию бикини и пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, которую она запустила в 2005 году.

Элизабет Хёрли – британская актриса, модель, продюсер и дизайнер. Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как "Остин Пауэрс", "Мой любимый марсианин", "Мошенники". Одна из самых ярких ролей актрисы – соблазнительный Дьявол в фильме "Ослепленный желаниями".

Сейчас звезду можно увидеть в главной роли в сериале "Члены королевской семьи".