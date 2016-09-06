48-летняя певица Валерия продемонстрировала стройное тело, нежась на солнце возле бассейна. В настоящее время она находится на фестивале "Новая Волна - 2016" в Сочи вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным. Валерию в бикини застали фотографы "КП", она же с удовольствием сфотографировалась, улыбнувшись в камеру.

"Застать врасплох" - это явно не про неё, учитывая, что в свои 48 она выглядит чуть старше своей 23-летней дочери. Ранее, кстати, певица выкладывала совместное фото с дочкой в Instagram, а подписчики её аккаунта отметили, что они смотрятся ровесницами.

Певица не скрывает, что следит за своей фигурой и всегда находит время для тренировок. Валерия также отмечает, что у неё есть любимые упражнения, которые доставляют ей удовольствие.

Также Валерия придерживается диеты и ведет здоровый образ жизни, что, бесспорно, также влияет на моложавый вид певицы.