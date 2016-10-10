Пока некоторые звёзды российского шоу-бизнеса нежатся на Мальдивах (к примеру, Полина Гагарина), Светлана Бондарчук проводит время в бассейне. 47-летняя телеведущая поддерживает себя в форме: посещает спортзал и придерживается здорового питания. Об этом она не раз рассказывала и делилась фото с подписчиками совего аккаунта в Instagram.

На этот раз Светлана Бондарчук выложила фото не с пробежки или из спортзала, а из бассейна. Как отметили подписчики, она умеет привлечь внимание подписчиков в соцсети. Фото в купальнике с глубоким вырезом Светланы Бондарчук за считанные часы набрал почти 6 тысяч"лайков".

- Ну прям Ихтиандрша, - шутят в комментариях подписчики.

- Русалочка, - отмечают блогеры.

Многие также отметили оригинальность сочетания синей воды и насыщенного красного цвета купальника.