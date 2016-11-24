Актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото в купальнике. 47-летняя красавица не постеснялась показать фигуру в черном бикини - причем, повернулась к фотографу как передом, продемонстрировав плоский живот, так и задом.

Оба фото Кэтрин Зета-Джонс вызвали невероятный фурор среди поклонников таланта актрисы, подписчиков ее Instagram. В комментариях фанаты Кэтрин оценили эффектную и подтянутую фигуру актрисы, отметив, что Зета-Джонс хороша в любом ракурсе и в любой одежде.

Фото в купальнике Кэтрин прокомментировала в своем блоге. Как оказалось, поделилась снимками Зета-Джонс в отместку папарацци, которые охотятся за звездой на пляжах Мексики, где Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс проводят свой отпуск. В Сети недавно появились "несанкционированные" фото Кэтрин Зета-Джонс, которые самой героине не понравились.

Кэтрин так объяснила, зачем выложила фото в блоге.

«Папарацци сняли мой зад. Поэтому я решила показать фото, которые сделал мой муж. Этот вариант лучше для просмотра", - написала Кэтрин Зета-Джонс в своем блоге.

Добавим, недавно актриса рассказала об очередной годовщине свадьбы с Майклом Дугласом. Она выложила памятное фото в свадебном платье и написала, что день свадьбы был самым лучшим в ее жизни.

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