Эвелина Блёденс отправилась отдыхать в Крым. 47-летняя актриса и телеведущая выкладывает фото с видами Ялты и делится своими воспоминаниями с подписчиками в Instagram.

- Мой домик детства, - подписала фото с пятиэтажкой Эвелина Блёдэнс. - Ялта, улица Чернова. Балкончик, откуда мама звала меня домой с площадки или сбрасывала ключи. И мы всегда смотрели на гору Магаби - если туча, будет дождь.

Позднее актриса театра и кино поделилась фото в купальнике. Эвелина Блёдэнс сидит на фоне море на камне и медитирует.

- Крым мой!, - подписала фото в купальнике Эвелина Блёдэнс.

Буквально за 17 часов кадр набрал более 17 тысяч "лайков", а в комментариях поклонники назвали актрису Афродитой и позавидовали её стройной фигуре.

Получив множество восхищённых комментариев, утром 3 октября Эвелина Блёдэнс выложила ещё одно фото в бики на фоне моря.

- Доброе утро понедельника. Как же хороши кинофестивали у моря!, - подписала кадр актриса.

Телеведущая также отметила, что скучает по своим домашним - младший сын Семён остался в Москве.