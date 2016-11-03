Эвелина Блёданс, телеведущая и актриса, поделилась соблазнительным фото в Instagram. Эротичный кадр был сделан для фотопроекта "Провокация" Алёны Иордан. Кадр опубликовала фотограф, а затем его репост разместила в своём аккаунте Эвелина Бледанс. Менее, чем за сутки, снимок набрал более 10 тысяч "Лайков".

- Ну, что же, снова фото из серии "стыдно Бледанс", "ты же мать", - подписала фото телеведущая. - Запись на этот фотопроект "Провокация" идёт полным ходом.

Для фотосессии Эвелина Блёданс выбрала сексуальное нижнее бельё и лёгкий халатик, который спустила ниже плеч. Позирует актриса на фоне постели.

Мнение поклонников, как всгеда, разделилось. Одни восхищаются, как Эвелина выглядит в 47 лет, другие удивляются, как в подобных фотосессиях может принимать участие замужняя женщина, мать двоих детей, да и ещё делиться подобными кадрами в соцсетях.