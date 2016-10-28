В гимназии №227 Светлана Тополь больше не работает. Она написала заявление по собственному желанию. Об этом Metro пояснили в пресс-службе комитета по образованию. Однако при этом бывший педагог решила обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто так активно рассылал видео для взрослых в личные сообщения учеников. Также в комитете пояснили, что Светлана себя зарекомендовала положительно и юридических оснований для увольнения не было. Тем не менее, в самой гимназии рассказать...