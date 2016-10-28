Популярная певица Наташа Королёва поразила публику смелым и дерзким нарядом. На юбилей Муз ТВ в Государственный Кремлёвский Дворец артистка пришла в коротких блестящих чёрных шортах, чёрной "косухе" и колготках сеточкой.
- Натуля! Поздравляем с заслуженной наградой! Премия Муз ТВ, - подписал фото визажит многих российских звёзд шоу-бизнеса Вадим Андреев.
Наташа Королёва позднее сделала репост в своём аккаунте в Instagram. Некоторе подписчики её странички в соцсети отметили, что наряд слишком "дерзкий" и даже "откровенный". Но большинство поклонников певицы оценили образ.
- Какая клевая!, - комментируют фото Наташи Королёвой.
- Наташа просто неотразима!, - восхищаются подписчики в Instagram.