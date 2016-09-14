Анастасия Волочкова, которая в этом году отметила 40-летние, не стесняется делиться фото без макияжа. Ранее она уже выкладывала подобные кадры, например, позируя в сауне. Балерина любит демонстрировать свою личную жизнь в социальной сети Instagram и радует подписчиков новыми поводами для фото почти что каждый день.

На этот раз Анастасия Волочкова выложила фото без макияжа утром 13 сентября, подписав кадр:

- Творческое начало дня.

Напомним, что ранее она также рассказывала в соцсети, что в ближайшее время её можно увидеть в спектакле. Балерина пробует свои силы в актёрском мастерстве. И на этом фото, которое вызвало бурю обсуждений в соцсети, Волочкова сидит с листами, на которой распечатан сценарий.

Однако подписчикови аккаунта балерины тут же принялись обсуждать "домашний образ" артистки. Кто-то отметил, что у неё дома очень уютно. Другие же в комментариях обратили внимание на лицо Волочковой без макияжа, позволив себе резкие высказывания.

Также недавно актёр театра и кино Станислав Садальский "подлил масла в огонь", узнав некоторые подробности о подаренной "женихом" дорогой иномарки. Фото "Майбаха" Волочкова не раз выкладывала в Instagram.

instagram.com/volochkova_art Фото:

- Когда балерина вышла из этой дорогущей машины на репетицию, я спросил водителя: "Вы жених Анастасии?" Он ответил: "Нет, юрист, но сердце великой балерины Волочковой сегодня свободно...", - пишет в ЖЖ Садальский.