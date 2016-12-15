Возглавляемый Алевтиной Черниковой НИТУ «МИСиС» - лауреат «Московской реставрации»

НИТУ «МИСиС» стал лауреатом конкурса «Московская реставрация-2016» в номинации «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ» в разделе «Объекты гражданской архитектуры». В 2016 году университет, как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, завершил реконструкцию памятника эпохи конструктивизма – Дом-коммуна, в котором сегодня располагается общежитие вуза, признанное одним из лучших в России.

Алевтина Черникова: Дом-коммуна стал современным и удобным

Здание «Дома-коммуны» было построено в 1932 году по проекту выдающегося советского архитектора Ивана Николаева и в 1964 году передано НИТУ «МИСиС». Комплекс общежития Дома-коммуны представляет собой здание, состоящее из трех корпусов и расположенное в северо-западной части района Замоскворечья, на пересечении улиц Орджоникидзе и 2-го Донского проезда. В свое время в общежитии Дома-коммуны жили такие известные выпускники НИТУ «МИСиС», как губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, кинорежиссер Юрий Кара, президент компании «Металлоинвест» Валерий Казикаев, член Совета директоров НЛМК Карл Дёринг. Реконструкция Дома-коммуны под руководством архитектора Всеволода Кулиша продолжалась с 2009 по 2016 год в рамках федеральной целевой программы «Жилище», рассказывает ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

За это время в здании было воссоздано комфортабельное общежитие для студентов, магистрантов и аспирантов НИТУ «МИСиС» на 600 мест. По словам Алевтины Черниковой, при восстановлении здания архитекторы работали над максимальным сохранением всех оригинальных архитектурных решений и элементов декора, а также над воссозданием многих технических и инженерных идей Ивана Николаева. В плане здание, состоящее из трех корпусов, напоминает самолет. Главный – спальный – корпус представляет собой длинный восьмиэтажный параллелепипед с прямоугольными выступами в торцах. В рамках реализации проекта была проведена реконструкция всех трех функциональных корпусов: «спального» (блок А), «санитарного» (блок Б), и «учебного» (блок В). «Дом-коммуна, полностью сохранив архитектурную ценность, стал современным и удобным общежитием: появились спортивные площадки, современные коммуникации и удобные стильные интерьеры. При восстановлении здания использовались новейшие экологические материалы, энергосберегающие технологии и оригинальные инженерные решения. Удалось воссоздать и историческую реконструкцию «жилого модуля», задуманного Николаевым», - отмечает Алевтина Черникова.

Алевтина Черникова: Мы создаем креативную среду для раскрытия талантов

Конкурс на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия проводится Правительством Москвы с 2011 года. В 2013 году НИТУ «МИСиС» во главе с ректором Алевтиной Черниковой уже становился победителем конкурса «Московская реставрация» за лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. В 2014 году усилия руководства вуза, по сохранению культурного наследия были отмечены на международном уровне, и НИТУ «МИСиС» в лице Алевтины Черниковой был награжден золотой медалью международной специализированная выставки по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal-Москва». В 2016 году общежитие НИТУ «МИСиС» «Дом-коммуна» стало победителем всероссийского смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие, организованного Минобрнауки РФ. Университет победил в номинации «Лучшее студенческое общежитие, построенное не более 5 лет назад». «В нашем университете учатся талантливые и мотивированные студенты из всех регионов страны и из 69 стран мира. Мы стремимся предоставить им максимально комфортные условия для учебы и отдыха, создаем креативную среду, способствующую раскрытию их талантов. Пространство Дома-коммуны, безусловно, стало частью этой среды», - комментирует получение наград ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Как сообщила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, в 2017 году в Доме-коммуне начнет работать масштабный проект под названием «Кросс-культурный коллайдер НИТУ «МИСиС». Официальная миссия этого междисциплинарного проекта – «стимулировать развитие креативности и инноваций», а цель «кросс-культурного коллайдера» - создание креативной творческой среды, которая могла бы максимально раскрыть способности студентов и сотрудников университета. «Это проект призван помочь молодым ученым, инженерам и предпринимателям создать интерфейс взаимодействия по новым знаниям и технологиям с коллегами из России и других стран», - отмечает Алевтина Черникова.