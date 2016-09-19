ТК «САВЕЛОВСКИЙ – шоппинг в чистом виде с возможностью поторговаться

Многим он помнится по одноименному рынку, который был в начале 2000-ых. Но в 2009 владельцы провели полную реорганизацию. Теперь ТК «Савеловский» - это целый комплекс уникальных, современных магазинов, и от бывшего здесь рынка теперь почти ничего не осталось, разве что возможность поторговаться за хорошую скидку. Сразу бросаются в глаза более 1000 совершенно разных брендов и марок на площади в 60 тыс. кв. метров – владельцы сделали все, чтобы вы не смогли уйти без покупок.

Для любителей шоппинга есть все необходимое: вместительная парковка, удобный заезд со стороны Третьего транспортного кольца и метро Савеловская в шаговой доступности. Под одной крышей расположены сразу четыре торговых центра: «Модный», «Детский», «Компьютерный», «Мобильный».



Дмитрий Шевцов, директор по рекламе, рассказал о перспективах и основной концепции центра: «Наш комплекс один из старейших в Москве, и за время своего существования мы постоянно менялись, чтобы быть в тренде и нравиться нашим посетителям. Чтобы покупки были максимально приятными, сейчас мы облагораживаем нашу территорию, делая новые витрины в ТЦ «Модный», и совсем скоро посетители смогут увидеть обновленную торговую галерею. Основной задачей является сохранить «Савеловский» в первую очередь торговым пространством для тех, кто ценит свое время. Поэтому мы постарались собрать наиболее востребованные бренды одежды, электроники и детских товаров. При этом в числе арендаторов есть несетевые магазины, в которых можно выбрать вещи от редких иностранных брендов, и более того – получить скидку при покупке, что почти невозможно в обычных ТЦ».

«Савеловский Модный» ориентирован на магазины мужской и женской одежды (более 250 магазинов). Большой выбор платьев, шуб, курток, мужских костюмов, женской и мужской обуви. Искушенных модниц порадуют специализированные магазины нижнего белья и купальников, также тут можно приобрести подарки и аксессуары. Для самых важных гостей торгового комплекса есть «Савеловский Детский». В нем представлено более 300 магазинов для детей: от одежды, детского питания и колясок для самых маленьких до школьной формы и развивающих игр для подростков.

«Савеловский Компьютерный» - где можно найти сервисные центры большинства популярных брендов и фирменные магазины такие как: ASUS, Re Store, DNS, Samsung, , Технопарк.

«Савеловский Мобильный» – настоящий рай для любителей всевозможных мобильных гаджетов. Более 400 магазинов по продаже мобильных телефонов, планшетов, фотоаппаратов и аксессуаров, сервисные центры, фирменные салоны Мегафон, Билайн, МТС, фирменные магазины Каркам, Safcon, Евросеть, Связной и другие.



Резюмируя, можно сказать, что ТЦ Савеловский ничем не уступает многочисленным моллам, которые разрастаются за пределами МКАД. Но в отличии от них, может похвастаться расположением и завидным ассортиментом брендов, которые почти невозможно встретить в Москве. Если вы из тех, кто целенаправленно ходит в магазины за покупками и все еще верит в скидки от продавцов, то в «Савеловском» это вполне реально. Больших вам скидок и удачных приобретений!