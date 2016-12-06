Совсем скоро начнется предновогодняя суета: подарки, праздничное меню, планы на каникулы. Предавшись приятным заботам, не забудьте и про главную деталь новогоднее платье! Астрологи рекомендуют встречать 2017 год в одежде во всех оттенках красного и пурпурного, золотого, серебряного или изумрудного цветов. Забудьте об однотонных темных нарядах, наступающий год Огненного петуха нужно встретить ярко и неординарно.

Домашний праздник, гламурная вечеринка или корпоратив? В новогодней коллекции bonprix найдутся модели на любой случай: эффектные коктейльные платья для похода в клуб, элегантные праздничные платья «в пол» для торжественного выхода или очаровательные модели для семейного праздника. Обратите внимание, что столь популярные этим летом комбинезоны эффектно смотрятся и в вечернем варианте, так же как и необычные брючные комплекты.

И, конечно же, не забудьте про подарки для любимых! Без традиционного свитера с оленем (совсем как у Бриджит Джонс) не обойтись.

В Интернет-магазине www.bonprix.ru вы сможете подобрать то, что нужно именно вам. Во всех разделах действует очень выгодное предложение – единая цена для всех размеров.

Приятных вам покупок на www.bonprix.ru и счастливого Нового года!

ООО "ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС"

ОГРН 5067746543200

Россия, Москва, Дмитровское ш., д.100 к.2