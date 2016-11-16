Обширный каталог проектов компании «Зодчий» пополнился новым разделом «Одноэтажные коттеджи». 1 ноября мы запустили первую серию одноэтажных брусовых и каркасных коттеджей «Валдай». Как показал наш опыт, спрос на одноэтажные строения достаточно велик, а вот предложение ограничено. Типовые проекты таких домов редко встретишь в каталогах строительных компаний, а создание индивидуального проекта – дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Наши архитекторы, изучив пожелания, разработали типовые проекты, отвечающие запросам даже самых взыскательных покупателей. Теперь удобные, практичные и стильные одноэтажные коттеджи доступны всем нашим заказчикам!

У одноэтажного дома есть неоспоримые преимущества перед двухэтажным: не нужно сооружать лестницу, утеплять кровлю, проще и надежнее системы отопления, водоснабжения и канализации. Не зря практичные скандинавы предпочитают именно одноэтажные жилища.

Одноэтажные дома серии «Валдай» выполнены в скандинавском стиле, для которого характерна лаконичная архитектура фасада, пологая двускатная кровля с широкими выносами, минимум декоративных деталей и максимум удобств. Серия «Валдай» включает в себя одноэтажные дома размерами 6х8, 6х10, 8х8, 8х10 и 10х12 м. Это самые оптимальные размеры, которые позволяют удачно вписать строение в площадь любого участка.

Все дома серии относятся к категории коттеджей для круглогодичного проживания. В проектах предусмотрены санузлы, тепловые тамбуры и удобные холлы. Жилые помещения отличаются достаточным простором и хорошо продуманной планировкой. В них нет неиспользуемых пространств, задействован буквально каждый сантиметр площади. Даже в самых маленьких домах есть все необходимое для постоянного проживания небольшой семьи. Благодаря отсутствию лестниц высвобождается дополнительная свободная площадь, создаются комфортные условия для передвижения пожилых людей, устраняется опасность для малышей. Такие дома просто незаменимы для семей, в которых есть маленькие дети или люди с ограниченными физическими возможностями.

Одноэтажные коттеджи также отлично подойдут и для застройки туристических баз и оздоровительных комплексов. Эти дома строить легче, дешевле и быстрее, чем многоэтажные, что дает безусловную выгоду застройщикам. К тому же коттеджи, где все помещения находятся на одном уровне, наиболее удобны для проживания гостей. Одноэтажные строения серии «Валдай» можно превратить в уютные и комфортабельные дома для рыбаков и охотников.

Сделайте своей семье подарок к Новому году – закажите свой собственный уютный, теплый и гостеприимный «Валдай»! Получить подробную информацию и выбрать наиболее подходящий для Вашей семьи одноэтажный коттедж Вы можете в каталоге проектов .