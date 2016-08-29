реклама

Что нам стоит дом построить? или как прошел День строителя с «Зодчим»

 Опубликовано : Сегодня 11:49

Свой профессиональный праздник, День строителя, компания «Зодчий» отметила в большой и дружной компании. 13 августа на площадке «Южная» собралось рекордное количество гостей – более 1000 человек! Среди них были люди, уже построившие дома с «Зодчим» и их знакомые, видевшие эти дома и мечтающие о таких же. К нам в гости пришли и те, кто пока еще находятся в поиске идей для будущего дома и компании, которая их воплотит. Никто из гостей не остался без внимания. У каждого из них была возможность получить много полезной информации из «первых уст», профессиональные консультации специалистов, увидеть выставочные дома и прогуляться по ним, узнать о новых строительных материалах и конструкциях ведущих мировых производителей - Velux, ТехноНиколь, Gyproс, «95С°». Вся эта «официальная программа» мероприятия по нашей доброй традиции проходила в неофициальной обстановке. На площадке «Южная» царила атмосфера настоящего семейного праздника и всеобщего веселья! 

Что нам стоит дом построить? или как прошел День строителя с «Зодчим»

Мужчины получили шанс почувствовать себя настоящими строителями, приняв участие в мастер-классах от компаний – производителей строительных материалов.

У стенда компании Gyproс, где проходил мастер-класс по монтажу гипсокартонной перегородки, можно было наблюдать большое скопление людей. Все желающие могли не только увидеть работу профессионалов, но и поработать сами.

Не меньший ажиотаж вызвал и мастер-класс по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS от ТехноНИКОЛЬ. В этот раз все могли убедиться в том, что укладывать многослойную черепицу еще проще, чем однослойную.

Компания Velux позволила испытать на прочность свое мансардное окно. В него много раз бросали тяжеленный кирпич с высоты человеческого роста. Стекло «триплекс» разбить очень сложно. Но даже если оно и разбивается, то осколки не рассыпаются, а, скрепленные прочной пленкой, удерживаются в раме. 

Что нам стоит дом построить? или как прошел День строителя с «Зодчим»

Одновременно с познавательными мастер-классами и краш-тестами на площадке проходили и другие «строительные работы». Мужчины с азартом соревновались в распиле бруса на скорость. Дети с удовольствием возводили дома из деревянных кубиков, сооружали причудливые деревянные конструкции и песочные замки. Настоящий восторг у малышей вызвали игры в надувном домике, веселые конкурсы, викторины, зажигательная музыка и танцы, клоуны, шарики, аквагрим, дружеские шаржи, подарки и сладости. 

Что нам стоит дом построить? или как прошел День строителя с «Зодчим»

Кульминационным моментом нашего праздника стал розыгрыш ценных призов. Миллион, конечно же, достался только одному участнику. А еще 14 человек получили фирменные купюры разного достоинства (100 000, 200 000, 300 000 и 500 000 рублей). Выигранные призы станут для этих 15-ти счастливчиков хорошим подспорьем в осуществлении мечты о строительстве дома с опытным «Зодчим». Но и те, кому не выпал счастливый билет, покидали наш праздник в прекрасном настроении. Все получили подарки, заряд позитива, полезные знания и интересные идеи.

Спасибо всем, кто был с нами в этот праздничный день!

Давайте и дальше дружить и строить вместе! 

реклама

Самое популярное

Девушка погибла после падения с балкона на Репищевой в Петербурге (18+)5Фото

Девушка погибла после падения с балкона на Репищевой в Петербурге (18+)
 
Звёзды вышли на красную дорожку MTV Video Music Awards40Фото

Звёзды вышли на красную дорожку MTV Video Music Awards

Наряды знаменитостей вызвали фурор  
 
В Петербурге пройдут мощные ливни и сильно похолодает3Фото

В Петербурге пройдут мощные ливни и сильно похолодает

Два дня над Петербургом будут сгущаться тучи. По прогнозам синоптиков, 29 и 30 августа в городе ожидаются сильные дожди. В понедельник в городе всего +14 градусов, осадки будут идти до вечера - местами очень сильные. Ветер в порывах до 11 м/с. "Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", по Невской губе Финского залива с 13-17 часов 29 августа ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 12-16 м/с. Высота волн 0.3-0.7 м", -...
 
Умер Олег Непомнящий, директор Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова3Фото

Умер Олег Непомнящий, директор Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова

Олег Непомнящий умер в возрасте 77 лет. Он был концертным директором Пугачевой, а позже - Киркорова. О смерти Олега Непомнящего сообщили в соцсетях его друзья и близкие. Филипп Киркоров оставил в своем Instagram трогательную историю-воспоминание об Олеге Непомнящем. Именно администратор Пугачевой в 1983 году провел юного Филиппа на концерт певицы. И позже сам Непомнящий вел Киркорова под венец с Аллой Борисовной. "Волею судьбы и случая именно он ввёл меня в мир большого шоу-бизнеса, да и под...
 
Туннель на дамбе перекрыли из-за серьёзного ДТП: очевидцы рассказали подробности6Фото

Туннель на дамбе перекрыли из-за серьёзного ДТП: очевидцы рассказали подробности

Крупное ДТП случилось днем 29 августа в Петербурге, в Кронштадте, на внешнем кольце КАД (в сторону Ломоносова). Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Все случилось на дамбе. Автомобилисты уточняют, что из-за аварии закрыт въезд в туннель. "Хорошо стоим перед перекрытым туннелем в Кронштадте в сторону Ломоносова! Стоим на внешнем на всех 4-х полосах. Внутреннее кольцо едет", - сообщают в соцсетях водители.  По данным очевидцев, автомобиль такси - по предварительным данным, Daewoo...
 
В Петербурге уничтожили 6,5 тонн санкционного сухого молока из Чехии

В Петербурге уничтожили 6,5 тонн санкционного сухого молока из Чехии
 
Пенсионера, надругавшегося над ребёнком в самолёте, нашли2Фото

Пенсионера, надругавшегося над ребёнком в самолёте, нашли

Следователи установили личность и местонахождение мужчины, надругавшегося над ребёнком в самолёте. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости. Им оказался житель Тамбова 1944 года рождения (71 или 72 года). – На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение. Других подробностей по делу пока не разглашается, проводятся следственные действия, — рассказал представитель Межрегионального следственного управления СК России на транспорте. По предварительным данным,...
 
В Москве задержали угонщиков4Фото

В Москве задержали угонщиков

В Домодедово сотрудники столичной полиции задержали с поличным, сразу после кражи, 37- и 43-летнего жителей Москвы. – Как установило следствие, злоумышленники, обладая навыками и техническими средствами вскрытия и запуска двигателей автомобилей, а также их разблокировки, осуществляли хищение транспортных средств на территории столицы, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Немудрено, что работать мужчинам было некогда: по информации полицейских, это уже 17-я кража авто,...
 
В Москве ожидается полутеневое затмение Луны2Фото

В Москве ожидается полутеневое затмение Луны

Оно будет в середине сентября
 
Выступление Путина в 2015 году3Фото

Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в этом году

Президент России Владимир Путин не планирует участие в сентябрьской сессии Генассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О решении Путина пишет РИА. — Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году, — заявил пресс-секретарь главы государства. Песков также сообщил, что Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Генеральная Ассамблеея  —  главный совещательный, директивный и представительный орган ООН. Ассамблея состоит из...
 
Так выглядит нога женщины после укуса8Фото

Ядовитая гадюка укусила женщину в ногу под Зеленогорском

О случае с укусом ядовитой змеи под Петербургом рассказала в социальных сетях пациентка Мариинской больницы по имени Виктория. – Здесь встретила женщину. Нечастый случай, – пишет девушка в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”.  – Женщина приехала под Зеленогорск (была с друзьями ). Верх надела как надо, по всем правилам защиты от клещей и насекомых. Носки заправила в штаны, но сапоги высокие ещё не успела надеть, и была в низкой обуви. По словам автора поста, петербурженка увидела в траве, не заходя в...
 
Забавное видео с танцующей старушкой на парковке покорило Сеть3Фото

Забавное видео с танцующей старушкой на парковке покорило Сеть
 
Российский призёр Олимпиады в Рио заранее извинился за продажу подаренного BMW3Фото

Российский призёр Олимпиады в Рио заранее извинился за продажу подаренного BMW

Обладатель бронзовой награды Игр Денис Дмитриев рассказал о своём решении
 
Лена Летучая показала свой медовый месяц на Мальдивах31Фото

Лена Летучая показала свой медовый месяц на Мальдивах

На острова влюбленные улетели после тихой, но роскошной свадьбы на Санторини. По теме: Телеведущая Лена Летучая показала свой свадебный купальник Так как пара на несколько дней после церемонии бракосочетания задержалась в Греции, поклонники сначала подумали, что именно там и пройдет медовый месяц, однако молодожёны всё-таки выбрали Мальдивы. Не последней причиной для это стала общая любовь пары к сёрфингу.  К слову, первой фотографией, опубликованной Леной Летучей с Мальдив, стал не океан, а...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

В Ейске такса Джулия скрылась с драгоценностями на 1 млн рублей3Фото

В Ейске такса Джулия скрылась с драгоценностями на 1 млн рублей

Сегодня 17:09 В городе Ейск Краснодарского края у семьи отдыхающих из Украины пропала собака с драгоценностями на 1 млн рублей, сообщает "Ейск Инфо". Харьковчанка приехала в отпуск на Азовское море со своими детьми и таксой по кличке Джулия. Когда отдыхающие уходили купаться, они складывали свои драгоценности в мешочек на шее у своей питомицы, который был прочно прикреплён к ошейнику. Такса Джулия всегда верно исполняла свои обязанности, охраняя золотые украшения, но 28 августа курортники не обнаружили свою...
 

Самое популярное

Владимир Ильич Ленин8Фото
В Ейске такса Джулия скрылась с драгоценностями на 1 млн рублей3Фото

Галереи и видео

Девушка погибла после падения с балкона на Репищевой в Петербурге (18+)5Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама