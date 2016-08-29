Что нам стоит дом построить? или как прошел День строителя с «Зодчим»

Свой профессиональный праздник, День строителя, компания «Зодчий» отметила в большой и дружной компании. 13 августа на площадке «Южная» собралось рекордное количество гостей – более 1000 человек! Среди них были люди, уже построившие дома с «Зодчим» и их знакомые, видевшие эти дома и мечтающие о таких же. К нам в гости пришли и те, кто пока еще находятся в поиске идей для будущего дома и компании, которая их воплотит. Никто из гостей не остался без внимания. У каждого из них была возможность получить много полезной информации из «первых уст», профессиональные консультации специалистов, увидеть выставочные дома и прогуляться по ним, узнать о новых строительных материалах и конструкциях ведущих мировых производителей - Velux, ТехноНиколь, Gyproс, «95С°». Вся эта «официальная программа» мероприятия по нашей доброй традиции проходила в неофициальной обстановке. На площадке «Южная» царила атмосфера настоящего семейного праздника и всеобщего веселья!
Мужчины получили шанс почувствовать себя настоящими строителями, приняв участие в мастер-классах от компаний – производителей строительных материалов.
У стенда компании Gyproс, где проходил мастер-класс по монтажу гипсокартонной перегородки, можно было наблюдать большое скопление людей. Все желающие могли не только увидеть работу профессионалов, но и поработать сами.
Не меньший ажиотаж вызвал и мастер-класс по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS от ТехноНИКОЛЬ. В этот раз все могли убедиться в том, что укладывать многослойную черепицу еще проще, чем однослойную.
Компания Velux позволила испытать на прочность свое мансардное окно. В него много раз бросали тяжеленный кирпич с высоты человеческого роста. Стекло «триплекс» разбить очень сложно. Но даже если оно и разбивается, то осколки не рассыпаются, а, скрепленные прочной пленкой, удерживаются в раме.
Одновременно с познавательными мастер-классами и краш-тестами на площадке проходили и другие «строительные работы». Мужчины с азартом соревновались в распиле бруса на скорость. Дети с удовольствием возводили дома из деревянных кубиков, сооружали причудливые деревянные конструкции и песочные замки. Настоящий восторг у малышей вызвали игры в надувном домике, веселые конкурсы, викторины, зажигательная музыка и танцы, клоуны, шарики, аквагрим, дружеские шаржи, подарки и сладости.
Кульминационным моментом нашего праздника стал розыгрыш ценных призов. Миллион, конечно же, достался только одному участнику. А еще 14 человек получили фирменные купюры разного достоинства (100 000, 200 000, 300 000 и 500 000 рублей). Выигранные призы станут для этих 15-ти счастливчиков хорошим подспорьем в осуществлении мечты о строительстве дома с опытным «Зодчим». Но и те, кому не выпал счастливый билет, покидали наш праздник в прекрасном настроении. Все получили подарки, заряд позитива, полезные знания и интересные идеи.
Спасибо всем, кто был с нами в этот праздничный день!
Давайте и дальше дружить и строить вместе!