Что нам стоит дом построить? или как прошел День строителя с «Зодчим»

Свой профессиональный праздник, День строителя, компания «Зодчий» отметила в большой и дружной компании. 13 августа на площадке «Южная» собралось рекордное количество гостей – более 1000 человек! Среди них были люди, уже построившие дома с «Зодчим» и их знакомые, видевшие эти дома и мечтающие о таких же. К нам в гости пришли и те, кто пока еще находятся в поиске идей для будущего дома и компании, которая их воплотит. Никто из гостей не остался без внимания. У каждого из них была возможность получить много полезной информации из «первых уст», профессиональные консультации специалистов, увидеть выставочные дома и прогуляться по ним, узнать о новых строительных материалах и конструкциях ведущих мировых производителей - Velux, ТехноНиколь, Gyproс, «95С°». Вся эта «официальная программа» мероприятия по нашей доброй традиции проходила в неофициальной обстановке. На площадке «Южная» царила атмосфера настоящего семейного праздника и всеобщего веселья!

Мужчины получили шанс почувствовать себя настоящими строителями, приняв участие в мастер-классах от компаний – производителей строительных материалов. У стенда компании Gyproс, где проходил мастер-класс по монтажу гипсокартонной перегородки, можно было наблюдать большое скопление людей. Все желающие могли не только увидеть работу профессионалов, но и поработать сами. Не меньший ажиотаж вызвал и мастер-класс по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS от ТехноНИКОЛЬ. В этот раз все могли убедиться в том, что укладывать многослойную черепицу еще проще, чем однослойную. Компания Velux позволила испытать на прочность свое мансардное окно. В него много раз бросали тяжеленный кирпич с высоты человеческого роста. Стекло «триплекс» разбить очень сложно. Но даже если оно и разбивается, то осколки не рассыпаются, а, скрепленные прочной пленкой, удерживаются в раме.

Одновременно с познавательными мастер-классами и краш-тестами на площадке проходили и другие «строительные работы». Мужчины с азартом соревновались в распиле бруса на скорость. Дети с удовольствием возводили дома из деревянных кубиков, сооружали причудливые деревянные конструкции и песочные замки. Настоящий восторг у малышей вызвали игры в надувном домике, веселые конкурсы, викторины, зажигательная музыка и танцы, клоуны, шарики, аквагрим, дружеские шаржи, подарки и сладости.