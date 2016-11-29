Будьте на связи всегда

Современный ритм жизни просто не позволяет нам сидеть на месте. Мы ходим на работу, ездим в общественном транспорте, летаем на самолётах в командировки и отпуск. Часто по долгу службы или в погоне за своим хобби мы оказываемся в самых неожиданных местах, например в подвалах зданий. Именно там нередко располагаются танцевальные студии и спортивные залы. К сожалению, далеко не все помещения и территории могут похвастаться уверенным приёмом мобильной связи. И что в итоге? Пока мы занимаемся своими делами, родственники волнуются, не имея возможности связаться с нами, а один пропущенный в нужный момент звонок порой может нанести ущерб бизнесу.
Tele2 решила исправить ситуацию и предложила своим столичным клиентам новую услугу «Wi-Fi-звонки». С её помощью вы сможете быть на связи везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi: например, в метро, высотных зданиях, на цокольных этажах торговых или бизнес-центров.
Принцип работы услуги прост. Абонент Tele2 скачивает себе на смартфон специальное приложение через магазины App Store или Google Play. Установив его, он сразу же получает возможность звонить на любые мобильные и городские номера, телефоны, начинающиеся на 8-800, а также отправлять и принимать SMS. При этом собеседнику устанавливать приложение необязательно – он сможет принять Wi-Fi-звонок как обычный входящий вызов. Радует, что абонентская плата за использование услуги не взимается.
Собираетесь за границу в командировку или отпуск? Связаться с родными через «Wi-Fi-звонки» еще проще: исходящие вызовы будут стоить вам так же, как дома.
По мнению представителей Tele2, приложение будет пользоваться популярностью. «Любой пользователь сотовой связи может столкнуться с ситуацией, когда в помещении недостаточно хорошее качество сигнала. У абонентов Tele2 теперь есть надежное современное решение – «Wi-Fi звоки», – рассказывает Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2. – Вместо сотовой сети смартфон подключается к Wi-Fi, а затем передает голос и SMS через интернет на специальное оборудование, которое направляет их в сеть Tele2. Новейшую технологию могут оценить абоненты Tele2 в столичном регионе. Благодаря Wi-Fi-звонкам наши клиенты будут совершать вызовы и отправлять сообщения по «домашним» ценам даже при нахождении в международном роуминге».