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Будьте на связи всегда

Будьте на связи всегда

С помощью нового сервиса «Wi-Fi-звонки» абоненты Tele2 смогут всегда оставаться на связи – даже там, где устойчивый сигнал мобильной сети отсутствует.

Сегодня 16:50

Современный ритм жизни просто не позволяет нам сидеть на месте. Мы ходим на работу, ездим в общественном транспорте, летаем на самолётах в командировки и отпуск. Часто по долгу службы или в погоне за своим хобби мы оказываемся в самых неожиданных местах, например в подвалах зданий. Именно там нередко располагаются танцевальные студии и спортивные залы. К сожалению, далеко не все помещения и территории могут похвастаться уверенным приёмом мобильной связи. И что в итоге? Пока мы занимаемся своими делами, родственники волнуются, не имея возможности связаться с нами, а один пропущенный в нужный момент звонок порой может нанести ущерб бизнесу.

Tele2 решила исправить ситуацию и предложила своим столичным клиентам новую услугу «Wi-Fi-звонки». С её помощью вы сможете быть на связи везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi: например, в метро, высотных зданиях, на цокольных этажах торговых или бизнес-центров. 

Будьте на связи всегда

Принцип работы услуги прост. Абонент Tele2 скачивает себе на смартфон специальное приложение через магазины App Store или Google Play. Установив его, он сразу же получает возможность звонить на любые мобильные и городские номера, телефоны, начинающиеся на 8-800, а также отправлять и принимать SMS. При этом собеседнику устанавливать приложение необязательно – он сможет принять Wi-Fi-звонок как обычный входящий вызов. Радует, что абонентская плата за использование услуги не взимается.

Собираетесь за границу в командировку или отпуск? Связаться с родными через «Wi-Fi-звонки» еще проще: исходящие вызовы будут стоить вам так же, как дома.

По мнению представителей Tele2, приложение будет пользоваться популярностью. «Любой пользователь сотовой связи может столкнуться с ситуацией, когда в помещении недостаточно хорошее качество сигнала. У абонентов Tele2 теперь есть надежное современное решение – «Wi-Fi звоки», – рассказывает Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2. – Вместо сотовой сети смартфон подключается к Wi-Fi, а затем передает голос и SMS через интернет на специальное оборудование, которое направляет их в сеть Tele2. Новейшую технологию могут оценить абоненты Tele2 в столичном регионе. Благодаря Wi-Fi-звонкам наши клиенты будут совершать вызовы и отправлять сообщения по «домашним» ценам даже при нахождении в международном роуминге».

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