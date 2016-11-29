Будьте на связи всегда

Современный ритм жизни просто не позволяет нам сидеть на месте. Мы ходим на работу, ездим в общественном транспорте, летаем на самолётах в командировки и отпуск. Часто по долгу службы или в погоне за своим хобби мы оказываемся в самых неожиданных местах, например в подвалах зданий. Именно там нередко располагаются танцевальные студии и спортивные залы. К сожалению, далеко не все помещения и территории могут похвастаться уверенным приёмом мобильной связи. И что в итоге? Пока мы занимаемся своими делами, родственники волнуются, не имея возможности связаться с нами, а один пропущенный в нужный момент звонок порой может нанести ущерб бизнесу.

Tele2 решила исправить ситуацию и предложила своим столичным клиентам новую услугу «Wi-Fi-звонки». С её помощью вы сможете быть на связи везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi: например, в метро, высотных зданиях, на цокольных этажах торговых или бизнес-центров.