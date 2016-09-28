Новый микрорайон «Солнечный» возводится в Девяткино — районе, богатом на новые стройки. Покупателям есть, из чего выбрать, но вместе с тем сложно разобраться в надежности комплексов. Есть ли риски вкладывать деньги в ЖК «Солнечный» - в нашем материале.

По документам, у комплекса два застройщика - дома № 6, 7, 9, 11, 13 строит ЗАО «Арсенал 1», дома 14 и 15 - АО «Арсенал 3». Обе компании зарегистрированы в 2008 году, их единственный учредитель - ООО «Арсенал-Н». У обеих компаний есть опыт строительства жилья.

Разберемся с темпами строительства домов и финансовой составляющей.

Судя по фотографиям со стройки (фото — здесь) и отчетам застройщика, в доме №6 со сроком сдачи во 2 квартале 2017 года на сегодня выполнено не менее 50-55% работ, в доме №9 (плановый ввод в эксплуатацию — 2 квартал 2018 года) — 25-30% работ, в доме №11 (4 квартал 2017 года) — не менее 40% работ. По данным Росреестра на 31 августа, по этим домам заключено 495 ДДУ, тогда как всего в трех корпусах 1320 квартир, то есть, продано 37,5% жилья.

В доме №7, который должен быть сдан в конце 2016 года, на сегодня выполнено не менее 80% работ, в корпусе 13 (плановая сдача - 2 квартал 2017 года) — не менее 70% работ. При этом, согласно данным Росреестра, по этим домам к концу августа заключено 366 ДДУ, или 47,6 % договоров (всего квартир в корпусах - 768).

Можно также предположить, что денег по договорам застройщик получил меньше, чем 47,6%, а выполнил 70-80% работ. Значит, при строительстве «Арсенал 1» располагал собственными средствами, а график работ не зависит от поступления средств дольщиков. В кризис, когда покупательская активность снижается, это особенно важно.

Финансовые отчеты «Арсенал 1» и сведения о финансах из проектных деклараций говорят о значительной прибыли организации, доступе к немалым заемным ресурсам и доступе к валютной ликвидности. Это значит, что застройщик не испытывает проблем ни с привлечением средств дольщиков, ни с доступом к финансам извне.

Посмотрим на корпуса, которые возводит «Арсенал 3». В доме 14, который застройщик планирует сдать в конце 2017 года, на сегодня, судя по фотографиям стройки и отчетам компании, выполнено не менее 25% работ, дом №15 (сдача - конец текущего года) уже практически достроен, готовность можно оценить на 95%. При этом, по данным Росреестра, на конец августа в двух домах проданы 420 из 618 квартир, или 68%.

Если учесть то, что 14-ый дом почти в девять раз меньше корпуса №15 (62 квартиры против 556), а затраты на строительство последнего практически завершены, можно сделать вывод, что средств от продажи оставшихся квартир вполне достаточно, чтобы закончить строительство дома №14 в срок.

Что касается финансовой составляющей, то «Арсенал 3», как и «Арсенал 1», показывает значительную прибыль и имеет доступ к заемным и инвестиционным средствам.

Ответственность обоих застройщиков перед дольщиками застрахована. В отношении компаний не ведутся судопроизводства, которые могли бы повлиять на сроки строительства. Так, застройщики участвуют в трех судебных разбирательствах, но ситуации в этих случаях складываются в их пользу.

В отношении ЗАО «Арсенал 1» в апреле 2014 года Госстройнадзор выписал штраф в размере 500 тыс. рублей. Впоследствии застройщик сумел снизить сумму до 150 тысяч. Иных взысканий в отношении застройщиков ЖК «Солнечный» не было.

Обобщим все сказанное выше. Проблем с финансированием у застройщиков «Солнечного» нет, графики строительства выдерживаются, никаких организационных проблем у компаний не обнаружено. Так, вполне можно ожидать сдачи всех корпусов ЖК в заявленные сроки.

Подробный отчет о проверке ЖК смотрите в источнике:

http://www.novostroy.su/articles/complaints/razobrali-po-kirpichiku-zhk-solnechnyy-problem-ne-obnaruzheno/

*С разрешениями на строительство и проектными декларациями можно ознакомиться на сайте http://soln-kv.ru.