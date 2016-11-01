Жилой комплекс “Премьер Палас”, который возводится Компанией Л1 в Петроградском районе, попал в пятёрку лучших объектов в номинации “Жилой комплекс года бизнес-класса (г. Санкт-Петербург)” в рамках престижной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2016.

Конкурс проводится ежегодно с 2009 года и ориентирован на продвижение современных стандартов и распространение передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, а также на повышение качества инфраструктуры городской среды. Номинантов и лауреатов премии определяет независимая комиссия, которая состоит из самых опытных и влиятельных экспертов в области недвижимости. Они оценивают весь процесс девелопмента объектов, в частности, строительство, экономическую устойчивость, энергоэффективность, уровень благоустройства и архитектурный облик.

Одним из пяти этапов, по результатам которых ЖК “Премьер Палас” попал в пятёрку лучших в своей номинации, стал выезд экспертной комиссии на место и личное знакомство с объектом. Профессионалы отрасли ознакомились с инфраструктурой комплекса, осмотрели планировки квартир, как типовых, так и двухуровневых видовых, оценили качество отделки мест общего пользования и благоустройство придомовой территории.

Победителя конкурса Urban Awards 2016 выберут по результатам итогового голосования 11 ноября, а церемония награждения состоится 23 ноября в Москве.

Ранее ЖК “Премьер Палас” уже был несколько раз отмечен профессиональным жюри. В частности, в 2012 году объект становился финалистом конкурса Urban Awards в той же номинации - “Жилой комплекс года бизнес-класса”. Также он получил престижную национальную премию «Рекорды рынка недвижимости» как лучший жилой комплекс Санкт-Петербурга 2013 года.

“Премьер Палас” - жилой комплекс бизнес-класса, который строится Компанией Л1 в исторической части города, в Петроградском районе, на набережной адмирала Лазарева напротив зелени Крестовского острова. Его отличительные особенности - уникальное местоположение, потрясающие виды из окон на центр города и видовые многоуровневые квартиры с террасами и собственными бассейнами на эксплуатируемой кровле. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя фитнес-центр, spa-салон, детский клуб и частный детский сад, банкетный зал, пекарню, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг. Два этапа ЖК «Премьер Палас» уже сданы и заселены, следующая очередь сдается через два месяца.

Приобретение квартир в ЖК «Премьер Палас» осуществляется путем заключения договора с ООО «Л1-4. Проектная декларация на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 305-33-55