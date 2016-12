Сеть магазинов «Спектр» в очередной раз назвала победителей ежегодной независимой премии «Выбор покупателя 2016» — Health & Beauty Awards в минувшую пятницу 25 ноября. Номинантами стали более 80 брендов, из которых по итогам голосования покупателей были выбраны победители в 35 номинациях. Голосование длилось в течение месяца, всего было отдано более 40 тысяч голосов.

Премия красоты и здоровья «Выбор покупателя» — часть масштабной стратегии международной корпорации A.S. Watson. Премия Health & Beauty Awards ежегодно вручается более чем в 30 странах мира, в которых представлена корпорация. В России премию впервые вручили в 2012 году в Санкт-Петербурге, когда розничная сеть «Спектр Групп», которая входит в состав A.S. Watson, провела голосование среди российских потребителей. С тех пор премия стала ежегодной.

Открывая церемонию награждения Мартин Со, директор направления «Красота и здоровье» в Восточной Европе компании A.S. Watson, сказал: «В A.S. Watson клиенты являются основным направлением развития. Нам важно знать их выбор и их предпочтения, чтобы предлагать лучшие товары и качественное обслуживание. Мы стремимся превосходить их ожидания во всем. Именно поэтому в декабре в ТРЦ «Охта Молл» «Спектр» откроет магазин нового формата, разработанный A.S. Watson. Ранее мы с большим успехом внедрили этот формат в других странах. Мы уверены, что покупатели Санкт-Петербурга по достоинству новый формат магазина «Спектр».

«Пятый год подряд мы исследуем, какие товары выбирают наши покупатели, какие тренды интересны им сегодня, — отметил Андрей Мельников, генеральный директор «Спектр Групп». — За каждым номинантом сегодняшней премии стоят тысячи голосов покупателей. Каждый продукт – лидер продаж. При этом ежегодно в нашем портфеле появляются новые бренды, новые категории, каждой из которых на полках наших магазинов хватит места, поскольку мы развиваем не только ассортимент, но и форматы».

В этом году в голосовании, которое длилось в течение месяца, приняли участие более 40 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди номинантов были представлены ведущие мировые и российские бренды, лидеры продаж, продукцией которых пользуются миллионы. Всего более 80 брендов. Среди них Colgate-Palmolive, Unilever, L’Oréal, Procter & Gamble, Johnson&Johnson, Хенкель, Splat-Косметика, Мирабель, Компания Клевер, Нева-Парфюм, Bittner Pharma, GlaxoSmithKline, Регион-Трейд, Единая Европа Холдинг, SCA HYGIENE PRODUCTS, Еврокосметика, Mirey, DRC Group, Evyap, Парфюм, Гигиена-Север, Coty, Kimberly-Clark, Градиент, Reckitt Benckiser, Beiersdorf и другие.

Премия «Выбор потребителя» уникальна независимостью голосования, когда рядовые покупатели на основании своего мнения выбирают товары и продукты, которые считают лучшими, при этом на них не оказывается давления со стороны рынка или каких-либо других факторов. У покупателей есть шанс оказаться услышанными, у производителей есть возможность понять, насколько их бренды сильны, а в чем они уступают конкурентам. Эффективность подобных действий и ведет сегмент к эффективному развитию и совершенствованию.

В этом году компания «Спектр Групп» отмечает 25-летний юбилей, а головная компания A.S. Watson – 175-летние. А это более 13 000 магазинов по всему миру, более 25 млн покупателей еженедельно.

