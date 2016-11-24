Японский производитель часов уже многие годы выпускает одни из лучших и востребованных моделей. У часов Casio есть особенности, о которых мы расскажем.

Сайт сравнения цен Апорт отсортировал ряд особенностей наручных часов Касио, которые будут интересны не только сторонникам бренда, но и просто любителям стильного аксессуара.

Первые наручные часы (кварцевые) Касио увидели свет в 1974 году, а до этого времени бренд специализировался на электронных калькуляторах и прочей электронной технике. С тех пор совершенствование технологий не прекращается. Производитель позаботился о тех своих покупателях, которые страдают аллергией на никель, выпустив модели, покрытые латунью.

Бренд настолько популярный, что его продукцию предпочитают известные актеры и режиссеры известных кинолент. Например, в фильме «Аватар», снятом Джеймсом Кэмероном, на руке главного героя Салли была модель часов Casio PAW-1300G-1V. Среди известных селебрити, предпочитающих японского производителя: Дима Билан, Крис Мартин («Coldplay»), Иван Охлобыстин («Интерны»), Эминем и многие другие.

Преимущественные характеристики Касио

Часы Касио имеют набор функций и характеристик, которыми они выделяются среди других брендов:

1. Thermometer. Специальный полупроводник измеряет температуру воздуха, реагируя на самые незначительные изменения. Чтобы узнать температуру воздуха, часы нужно снять и поставить в определенном положении.

2. Яхт-таймер. Функция обратного отсчета времени, которая пригодится, например, для спортсменов. Механизм подает оповещение о том, сколько осталось времени до окончания заданного отрезка времени.

3. Tracks. В некоторых моделях есть функция отслеживания местоположения с помощью GPS. На карте можно видеть место, где вы находитесь и следить за перемещением.

4. Pedometer. Шагомер, который так популярен среди приложений для смартфонов у людей, которые придерживаются принципов здорового образа жизни. В механизм встроена электропроводящая сфера, которая преобразует электрические прикосновения в шаги.

5. Магнитная устойчивость. Современные модели Касио можно класть на холодильник, микроволновую печь и прочие бытовые приборы без боязни нарушить их работоспособность.

6. Двойное время. Если вы часто путешествуете, функция для вас. Время показано в отдельном окошке, либо для переключения используется кнопка.

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