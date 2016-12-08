Всего 12 лет назад собственное жильё предоставлялось военным после окончания срока службы. Сейчас действует система военной ипотеки, которая позволяет уже через три года службы приступать к решению квартирного вопроса. Для этого даже не обязательно иметь собственные накопления! Крупнейшие застройщики совместно с ведущими российскими банками предлагают военнослужащим специальные программы покупки жилья. Это позволяет рассчитаться за квартиру в новостройке только за счёт средств накопительно-ипотечной системы (НИС) и кредита банка.

Группа компаний «ЦДС» предлагает квартиры в шести жилых комплексах, которые аккредитованы по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА». По ней в качестве первоначального взноса можно использовать средства, накопленные с помощью государства. А для оплаты оставшейся стоимости квартиры – средства ипотеки. При этом погашение кредита на протяжении всего срока осуществляется за счёт взносов НИС, перечисляемых государством. Проще говоря, для приобретения жилья не требуется откладывать деньги и ждать. Можно просто идти выбирать свою будущую квартиру!

Сумма кредита по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» не должна превышать 2 010 000 рублей. В ГК «ЦДС» можно рассмотреть массу вариантов в пределах этой стоимости. Но если у семьи имеются ещё и собственные накопления, тогда выбор квартир будет больше. Специалисты Управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» помогут подобрать наиболее удобную для вас программу приобретения жилья. Сотрудники сами отправят заявку на оформление ипотеки и помогут собрать пакет необходимых документов, так что вся сложная бумажная работа будет сделана профессионалами. Вам останется только выбрать квартиру в жилом комплексе на свой вкус.

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сумма кредита – до 2 010 000 руб.; валюта – рубли РФ; ставка по кредиту – 12,1%; срок кредита до 14 лет, но не позднее достижения заёмщиком возраста 45 лет на дату погашения кредита; первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости в зависимости от её типа; без комиссий за рассмотрение и выдачу кредита; страхование только по риску утраты и повреждения приобретаемой квартиры