Банк SIAB ввел вклад "Ежемесячный плюс" со ставкой 9,75% годовых и ежемесячной капитализацией процентов.

1. Процентная ставка в рублях - 9,75% годовых, доходность - 10,2% годовых;

2. Проценты по вкладу причисляются к остатку вклада ежемесячно в последний день месяца, а также по окончании срока вклада;

3. Срок вклада - 365 дней, с возможностью пролонгации;

4. Минимальная сумма вклада 50 000 рублей;

5. Дополнительные взносы не предусмотрены;

6. Расходные операции по вкладу не допускаются.

Вклад «Ежемесячный плюс» позволит получить вам максимальную выгоду от своих вложений, доходность по вкладу при учете капитализации составляет 10,2% годовых. Ежемесячная капитализация процентов и возможность его пролонгации поможет создать вам надежную и эффективную «финансовую подушку безопасности».

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