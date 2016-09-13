Банк SIAB ввел  вклад "Ежемесячный плюс" со ставкой 9,75% годовых и ежемесячной капитализацией процентов.

1.    Процентная ставка в рублях - 9,75% годовых, доходность - 10,2% годовых;
2.    Проценты по вкладу причисляются к остатку вклада ежемесячно в последний день месяца, а также по окончании срока вклада;
3.    Срок вклада - 365 дней, с возможностью пролонгации;
4.    Минимальная сумма вклада 50 000 рублей;
5.    Дополнительные взносы не предусмотрены;
6.    Расходные операции по вкладу не допускаются.

Вклад «Ежемесячный плюс» позволит получить вам максимальную выгоду от своих вложений, доходность по вкладу при учете капитализации составляет 10,2% годовых. Ежемесячная капитализация процентов и возможность его пролонгации поможет создать вам надежную и эффективную «финансовую подушку безопасности».

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