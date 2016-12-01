Компания «Петрострой» объявляет о выгодной акции: до 31 декабря на квартиры в ЖК «Ломоносовъ» действуют специальные цены: студию можно купить от 1 064 000 рублей*, однокомнатную квартиру – от 1 630 053 руб.*, а двухкомнатную – от 2 347 198 руб.* Квартиры прдлагаются без отделки, но с продуманными планировками и рациональным распределением полезной площади. Предоставляется ипотека от ПАО «Сбербанк» по ставке 10,9% годовых**.

ЖК «Ломоносовъ» в престижном и зелёном Петродворцовом районе обещает стать одним из лучших жилых проектов Петербурга. Масштабный жилой комплекс строится в очень красивом месте – вблизи Музея-заповедника «Ораниенбаум», в двухстах метрах от исторического Красного пруда. Менее чем в двух километрах – Финский залив. Ну, и конечно, город Ломоносов может похвастаться красивейшими парковыми ансамблями. Город имеет развитую торговую и социальную инфраструктуру. Например, в пешей доступности от ЖК «Ломоносовъ» – три школы, гимназия, несколько детских садов, детская и взрослая поликлиники, ДЮСШ. Добраться до Петербурга не проблема: до метро «Проспект Ветеранов», «Автово», «Ленинский проспект», «Кировский завод» ходит множество маршруток. Время в пути составит 30–35 минут. Другой вариант – электричка: от ж/д станции Ораниенбаум-1 можно добраться до Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Поезда ходят 2–3 раза в час. Или на авто: Кольцевая автодорога – в 5 км от ЖК «Ломоносовъ».

Согласно проекту, будущий жилой комплекс состоит из четырёх 9-этажных кирпично-монолитных корпусов, которые будут сдаваться поэтапно, в четыре очереди. Новости о ходе работ и фотоотчёты регулярно публикуются на сайте жилого комплекса. Корпуса первой очереди, согласно графику, введут в эксплуатацию в 3-м квартале 2018 года, второй очереди – во 2-м квартале 2019 года.

Фасады ЖК «Ломоносовъ» имеют элегантный вид, с отделкой декоративным камнем и сплошным витражным остеклением, и органично вписываются в окружающий ландшафт. Продуманная организация придомового пространства порадует будущих жильцов. «Ломоносовъ» может похвастаться просторными, свободными от автомобилей закрытыми дворами с игровыми и спортивными зонами. Чтобы освободить территорию от транспорта, в проект был включён двухуровневый подземный паркинг, оборудованный въездами с внешних сторон зданий.

На первых этажах планируется много встроенных помещений коммерческого назначения. Там разместятся магазины, салоны красоты, пекарни и другие необходимые для комфортной жизни людей опции. Кроме этого, на территории жилого комплекса планируется разместить молодёжно-подростковый клуб, кафе, предприятия бытового обслуживания.

Больше узнать о ЖК «Ломоносовъ» можно на сайте pstr.spb.ru, а также по телефону 456-25-25.

*Цена указана при 100% оплате с учётом дополнительной скидки по ипотеке от ПАО «Сбербанк». **Ставка по ипотеке 10,9% годовых – это ставка по жилищному кредиту в рублях РФ до и после регистрации ипотеки в рамках программы кредитования Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой» (реализуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 №220 с последующими изменениями и дополнениями) при приобретении готового или строящегося жилья на первичном рынке у ООО «ПЕТРОСТРОЙ». Ставка действует при оформлении страхования жизни и здоровья заёмщика/созаёмщика. При отказе заёмщика/созаёмщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 12,4% годовых. Условия Программы: минимальная сумма кредита – 300 000 рублей; максимальная сумма кредита – 8 000 000 рублей для объектов, располагающихся на территории г. Санкт-Петербурга; первоначальный взнос – от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 75 000 рублей; срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно; дополнительные расходы – страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог; нотариальное заверение документов; аренда сейфовой ячейки. Предложение действует до 31 декабря 2016 г., изменения условий производятся Банком в одностороннем порядке. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

Генподрядчик, заказчик, застройщик – ООО «ПЕТРОСТРОЙ». Проектная декларация на сайте www.pstr.spb.ru