В среду, 23 ноября 2016 года, в 15 часов, по инициативе и под председательством депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена комитета Государственной Думы по энергетике, председателя Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Катенева Владимира Ивановича на территории санатория «Сестрорецкий курорт», одного из крупнейших лечебно-оздоровительных учреждений Северо-западного региона России, пройдет Круглый стол на тему «Развитие потенциала санаторно-курортного и медицинского туризма в Курортном районе Санкт-Петербурга».

В мероприятии примут участие глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, руководители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильная комиссия туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководство Ассоциации курортов Северо-Запада, члены инициативной группы по созданию Ассоциации «Туристско-рекреационный кластер Курортного района Санкт-Петербурга», представители муниципальных образований, санаторно-курортных и медицинских учреждений, региональные туроператоры.

В рамках Круглого стола будут рассмотрены вопросы:

- текущее состояние туризма, проблемы развития и предлагаемые меры для их разрешения;

- изменения в законе о туризме в Санкт-Петербурге, вступающие в силу 1 января 2017 года;

- о действующих санаторно-курортных и медицинских учреждениях и их состоянии.