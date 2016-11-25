Цена новинки от Apple побила все рекорды за всю историю существования бренда. Россия заняла первое место среди европейских стран.

В начале сентября 2016 года мир увидел долгожданный и такой ожидаемый всеми поклонниками «яблочной» компании смартфон — Айфон 7.

Ценовая политика в разных странах отличается, но к большому сожалению, самые высокие цены на iPhone7 именно в России.

Чтобы определить эту тенденцию, были исследованы цены в 14 европейских странах. Для сравнения была взята модель с экраном 4,7 дюймов в базовой комплектации (32 ГБ ОЗУ). Данные составлены на основе отчета аналитического агентства CupoNation.

Для начала рассмотрим рекордно низкую цену новинки 2016 года. На первом месте оказалась, как бы странно это ни прозвучало, столица Великобритании. В Лондоне можно приобрести смартфон за 690 евро. Второе и третье место разделили Швейцария и Австрия, 697 и 759 евро, соответственно. Испания, Франция, Польша, Бельгия и ряд других стран могут похвастаться более низкой ценой на новинку Apple. Интересно, что Россия сумела обойти даже Норвегию, которая относится к странам с самым высоким уровнем жизни. В Норвегии приобрести iPhone7 можно за 824 евро, а в России за рекордные 829 евро.

Эти показатели, мягко говоря, удивляют, и разница с Великобританией почти в 140 евро шокирует, поскольку цена не связана с политической ситуацией в стране. Если говорить о цене в рублях, то по понятным причинам (растущий курс валюты) высокая стоимость имеет логическое объяснение. Кроме того, Apple имеет на этот счет свою логику ценообразования. По словам компании, лишь малый процент россиян сможет в принципе купить iPhone7 — из-за общей низкой покупательной способности российских потребителей.

Как бы ни было обидно, ждать каких-либо изменений в вопросе цены в ближайшее время не стоит.

Многие россияне отказываются от покупки устройства у официальных дилеров и обращаются к «серым» продавцам. Зачастую разница в цене достигает сотни долларов. Смартфоны, завезенные неофициальным путем, приравнивают цены к среднеевропейским.

Данная ситуация вызывает резкую реакцию российских покупателей, но такая тенденция распространилась и на других производителей гаджетов.

Сегодня стандартная модель стоит в среднем 56 990 рублей при официальной цене 47 990 рублей. Чтобы сэкономить на покупке нового iPhone, рекомендуем воспользоваться сервисом сравнения цен priceok.ru, который позволит найти в интернете самую низкую цену.