4 ноября в ТРЦ «Охта Молл» (Якорная ул., 5А, 1-й этаж), пройдет «Фестиваль объединений» - семейный праздник, организованный телеком-оператором «Дом.ru InterZet». Начало – в 13.00, вход свободный.

Гостей праздника ожидает необычное представление, конкурсы и призы. Дети смогут попрыгать на батуте и запечатлеть себя в прыжке, воспользоваться аквагримом, принять участие в конкурсах. Взрослые смогут увидеть шоу иллюзионистов и получить подарки.

«Организуя праздник, мы хотим наглядно продемонстрировать, как интересны могут быть самые разные объединения. В сентябре «Дом.ru» и «МегаФон» объединили востребованные услуги связи - домашний интернет и цифровое ТВ с мобильной связью – и предоставили клиентам возможность экономить до 20% от их стоимости. Просто продолжая пользоваться нужными им услугами от двух операторов, каждая семья может экономить до 610 рублей каждый месяц», - отмечает директор по маркетингу «Дом.ru InterZet» Ирина Анисимова.

Совместный проект «Дом.ru» и «МегаФона» работает в 30 городах, включая Санкт-Петербург. Во многих из них проходят «Фестивали объединений».