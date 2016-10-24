Специалисты компании «Новый замок», занимающейся обслуживанием, ремонтом и аварийным вскрытием дверных замков, рассказали о причинах их выхода из строя.

В компании «Новый замок», специализацией которой являются ремонт, замена и вскрытие замков, рассказали о том, из-за чего они чаще всего они выходят из строя.

Исходя из своего опыта, специалисты «Нового замка» могут сказать, что одна из наиболее распространенных поломок — физический износ ответственных деталей замка. Самое неприятное то, что старый замок может подвести в любой момент и создать проблемы с попаданием в квартиру или выходом из нее.

Замок слишком важный в плане безопасности жилья элемент для того, чтобы беречь его в память о бабушке. Кроме того, довольно часто злоумышленники совершают кражи именно в квартирах с устаревшими моделями замков: их легче вскрыть.

Специалисты компании рекомендуют менять старый замок на современную модель. Лучше не экономить: от этого зависит безопасность жилья. Важный момент — наличие сертификатов, подтверждающих качество изделия.

Неприятные ситуации могут возникнуть также из-за механической поломки некоторых, на первый взгляд, не самых важных элементов, вроде пластиковых фиксаторов или ручек. Их поломка делает эксплуатацию замка как минимум неудобной.

К причинам повреждения механизмов можно отнести некачественно установленные двери, их постепенное проседание, небрежное обращение с замком, несвоевременное обслуживание (особенно актуально для замков, работающих на открытом воздухе).

К частым поломкам замков приводит использование дубликатов ключей. Замковые механизмы изготавливаются с минимальными допусками, поэтому грубая копия ключа приведет к расшатыванию элементов сердечника и его выходу из строя. Заказывать дубликаты лучше в специализированной фирме, которая использует для этого современное оборудование профессионального уровня. Если проблема все же случилась, лучше не пытаться самостоятельно отремонтировать замок, а вызвать специалистов.

Сотрудники «Нового замка» проведут дефектацию устройства и, в зависимости от состояния, порекомендуют его замену или ремонт. Замена замков в компании стоит от 500 рублей.

«Новый замок» производит аварийное вскрытие замков, их замену и установку. Компания обслуживает все типы замков: сейфовые, сувальдные, магнитные, накладные, кодовые, автомобильные, ригельные и пр. Специалисты компании работают в тесном контакте с МЧС. Это позволяет гарантировать клиентам безопасность и конфиденциальность проводимых работ.

Мастерам «Нового замка» достаточно 20 минут, чтобы добраться к клиенту. На территории Москвы и Подмосковья работают 57 бригад компании — это обеспечивает высокую оперативность сотрудников.

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