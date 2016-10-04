На фестивале «Круг света», прошедшем в Москве с 23 по 27 сентября 2016 года, установили два новых рекорда Книги Гиннеса: «Самая большая видеопроекция» и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения».

«Круг света» начался 23 сентября с представления на фасаде главного здания Московского государственного университета. Здесь впервые в истории было показано видеомэппинговое шоу сверхвысокого разрешения с последовательным сюжетом, нарисованное художниками 3D-графики.

Уникальная премьера стала возможной благодаря поддержке технического партнера на площадке МГУ — компании d3. Технология d3 объединяет трехмерную визуализацию пространства в реальном времени, шкалу времени, контроллер DMX и мощный графический движок в одном понятном аппаратном решении. Благодаря технологии d3 больше нет необходимости идти на компромисс между качеством и производительностью.

Другая премьера прошла на Гребном канале в Крылатском. В масштабном шоу помимо фонтанов, огненных горелок, лазеров и световых приборов использовались две видеопроекции: панорама российских городов на 50-метровой конструкции, возведенной на косе Гребного канала, и гигантский мост, воспроизведенный при помощи лазерного оборудования на поверхности линии фонтанов. Это сочетание художественных средств в подобных масштабах уникально не только по российским, но и по международным меркам.

Год российского кино нашел свое отражение в световых видеопроекциях на ВДНХ и Большом театре. Гости фестиваля услышали любимые песни из советских и зарубежных фильмов в сопровождении ярких проекций на павильоне №1 (ВДНХ). А фасад Большого театра позволил посетителям мероприятия совершить путешествие по любимым кинолентам.

24 и 25 сентября профессионалы в областях светодизайна, видеомэппинга, IT-технологий приняли участие в образовательной программе. Лучшие специалисты со всего мира провели лекции и мастер-классы, посвященные применению новых медиа в бизнесе и развитию бизнеса при помощи современных мультимедийных технологий.

Справка о фестивале:

Ежегодный московский международный фестиваль «Круг света» входит в тройку крупнейших фестивалей света в мире. Визитная карточка мероприятия — грандиозные мультимедийные представления, объединяющие видеомэппинг, пиротехнические шоу, хореографию фонтанов и огня.

В 2016 году на крупнейший в мире международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн», проходящий под эгидой «Круга света», было прислано 156 заявок из 31 страны. Для сравнения, в 2015 году оргкомитет конкурса зафиксировал 129 заявок из 26 стран.

Уполномоченный организатор фестиваля по заказу Правительства Москвы — коммуникационная группа LBL.

Справка об организаторе:

Независимая российская коммуникационная группа LBL основана в 1992 году и состоит из четырех агентств. В услуги компании входят:

Контакты:

Главный офис

Москва, ст. м. «Белорусская», 3-я ул. Ямского поля, 32

+7 (495) 789 4542

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