Без чего люди могут обойтись в новостройках? Всегда ли, выбирая квартиру, мы помним, что есть вещи, которые сложно оценить в деньгах? Сколько стоит безопасность ребёнка, которому не надо переходить ни одной улицы по дороге в школу? Во что обойдется уютный двор без машин? Все это спроектировано и предусмотрено в жилых кварталах от «Ленстройтреста».

Можно оставить жизненно важные объекты и убрать то, без чего жильцы могут, в принципе, обойтись, – для человека, считающего деньги, это звучит даже привлекательно. Но на практике это означает: построить вплотную друг к другу многоэтажные бетонные коробки, поделить их на кубики, «воткнуть» лестницы, окна и двери. Все это создаст множество неудобств, которые со временем будут становиться только заметнее. Так что рано или поздно неизбежно возникнет вопрос: за что же пришлось выложить немаленькую сумму – за «муравейник», где на лестнице в подъезде невозможно разойтись с соседом, а в булочную приходится ездить на такси?

Можно спроектировать 25 вариантов планировок на 5,5 тыс. квартир. Тогда «совы» будут не высыпаться, а «жаворонки» грустить без солнечного света, потому что квартиры с понравившейся планировкой, выходящей на нужную сторону, не окажется.

Можно обойтись 3–4 машино-местами на 10 квартир – нормы позволяют. Но это безграничный простор для нескончаемой коммунальной склоки. Более того, в неудобных, загроможденных дворах выше уровень преступности. Мы убедились в этом, подтвердив собственными исследованиями труды классиков – Джейн Джекобс, Оскара Ньюмана и Яна Гейла. Так что в идеальном варианте каждая семья в новом квартале должна иметь в шаговой доступности хотя бы одно парковочное место, а во дворах должен действовать запрет на парковку.

В наших кварталах люди получают не квадратные метры в «спальнике», где из всех вариантов досуга реально возможен только один – приехать с работы и лечь спать.

Мы соблюли основные принципы, основные традиции жилой архитектуры – она должна быть гармонична, соразмерна человеку. Лучшие европейские и российские архитекторы и дизайнеры делают квартиры функциональными, дома красивыми, кварталы обустроенными, безопасными и разнообразными. Наши кварталы – это террасы, мансарды, эркеры, балконы, камины, кладовые, это разная этажность домов и эксплуатируемая кровля.

Здесь найдется занятие не только детям, но и взрослым. А если ребенку захочется выйти погулять – не все же время ему проводить в школе и кружках, – за его безопасность волноваться не придется. О безопасности жителей в наших кварталах мы заботимся еще на уровне проекта, продумывая с привлечением экспертов конфигурацию дворов, планировку парков и расположение парковок.

Это и есть создание жилой среды будущего, практическое воплощение разработанной нами градостроительной философии ЖИВИ. Мы свой выбор сделали давно и его придерживаемся – строим жилье серьезного качества, кварталы, за которые не стыдно.

Приглашаем и вас узнать побольше о жилых кварталах от «Ленстройтреста». Звоните по телефону (812) 654-32-10, связывайтесь с нашими консультантами в онлайн-мессенджерах, приезжайте на экскурсии. Начните новый год в новой квартире и с бонусами от «Ленстройтреста» – от года без оплаты коммунальных услуг до отделки квартиры по вашему собственному дизайну в подарок.

Сроки проведения акции с 1.12.2016 по 30.12.2016.

Информация об организаторе акции (мероприятия), правилах проведения, количестве призов (подарков), сроках, месте и порядке их получения на ЖИВИ.РФ или по телефону 654 32-10. Застройщики ООО «ЛСТ Проджект», ООО «ЛСТ Девелопмент», ООО «ЛСТ Гатчина». Проектные декларации на сайте ЖИВИ.РФ.