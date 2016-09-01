Вячеслав Анатольевич Шмалько, член совета директоров «УгольМашГрупп» в Украине, в связи с обострившейся политической ситуацией в стране вынужден был переехать в Россию. Бизнесмен возглавит угольную компанию, открывшуюся в Санкт-Петербурге.

Переезд в другую страну в корне изменил жизнь украинца Вячеслава Анатольевича Шмалько. Уже в 24 года он стал известной личностью на рынке угля и вошел состав совета директоров крупной группы компаний «УгольМашГрупп».

После политических изменений в Украине Вячеславу Анатольевичу пришлось резко завершить карьеру и покинуть страну, переехав жить в Санкт-Петербург. Сейчас Вячеслав Анатольевич не жалеет ни об одном из своих решений, воспитывает и обучает детей, работает над новыми проектами и радуется жизни.

«В России другая система Бизнеса, — рассказывает Вячеслав. — Рынок угля в России был либерализован первым в мире еще в начале девяностых годов и считается не очень успешно работающим. Однако для создания действующего либерализованного рынка недостаточно просто установить правила, необходимы еще и игроки, которые смогут действовать по этим правилам. Мне кажется, российским угольным компаниям будет полезен опыт и технологии крупных международных игроков, которые помогут местному угольному бизнесу адаптироваться к работе в нынешних рыночных условиях».

«Сам человек в России в центре внимания», — считает Вячеслав. — Он значимая персона независимо от пола, возраста и национальности. Намного легче жить в бытовом плане. Мне подходит такой образ жизни, мышление, менталитет. В России я как дома».

Контакты:

Ugolmashgroup@mail.com