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В жилом комплексе “Лондон Парк”, который возводится Компанией Л1 на проспекте Просвещения, в пятницу прошли учения спасателей. Специалисты Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу выбрали 102-метровые башни для проведения занятий по отработке действий пожарно-спасательных подразделений. Основной задачей спасателей, согласно легенде, была эвакуация жильцов из высотного здания при пожаре, возникшем сразу на нескольких этажах.

ЖК “Лондон Парк” для учений выбрали не случайно. Во-первых, это один из немногих высотных жилых комплексов Петербурга, который расположен в районе с уже существующей плотной застройкой. Во-вторых, в жилом комплексе есть подземный паркинг и заезд во двор возможен только по пандусам, что дало возможность спасателям отработать нестандартные ситуации.

По сценарию учений возгорание произошло сразу на нескольких этажах здания. В тренировке МЧС приняли участие шесть пожарных расчётов, оснащённых спасательными устройствами, ручными и автоматическими пожарными лестницами, канатно-спусковыми устройствами и “кубом жизни”. Это устройство предназначено для эвакуации жильцов в условиях плотной городской застройки, когда задействовать другие спасательные средства не представляется возможным.

Вместе с МЧС в учениях приняли участие сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и Специализированной пожарно-спасательной части, а также статисты. На этажах использовались средства имитации огня и дыма.

Одной из целей тренировки российских экстренных служб стала попытка развеять миф о том, что российская спецтехника не приспособлена для спасения людей, отрезанных огнём на последних этажах высотных зданий. Учения прошли успешно, поделились итогами в МЧС. Всех условных жителей корпусов нового жилого комплекса удалось эвакуировать в сжатые сроки.

Как рассказал Павел Андреев, руководитель Компании Л1, прошедшие учения показали, что жильцы ЖК “Лондон Парк” будут уверены в своей безопасности независимо от этажа, на котором они планируют жить.

– В настоящий момент дома уже полностью построены и готовятся к вводу в эксплуатацию в начале следующего года, – рассказал Павел Андреев. – Поэтому сейчас подобные учения можно проводить в полном объёме, используя внутренние и внешние (пожарные) лестницы и без риска побеспокоить проживающих.