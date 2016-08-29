Накануне Дня российского кино оператор, запустивший бесплатное приложение MegaFon.TV, рассказал о своих достижениях в киноиндустрии.

О результатах работы сервиса MegaFon.TV и о мини-сериале «Полдома» оператор рассказал журналистам и блогерам в Музее русского сериала, в декорациях киностудии Russian World Studios в Санкт-Петербурге.

MegaFon.TV — сервис с доступом к лучшим фильмам, сериалам, федеральным и тематическим каналам на смартфонах и планшетах, Smart-телевизорах и компьютерах с выходом в Интернет. Впервые MegaFon.TV появился у абонентов несколько лет назад. Сейчас при подключении на большинство пакетных тарифов линейки «МегаФон – Всё включено» и опции «Интернет» смотреть ряд фильмов и ТВ-каналы можно бесплатно.

MegaFon.TV смотрят уже более миллиона человек по всей России, причем большинство абонентов — 72% — смотрят фильмы, сериалы и телеканалы со смартфонов. В июле, по данным оператора, в тройку лидеров на MegaFon.TV вошли ленты «Хардкор», «Братья из Гримсби» и «Боги Египта», потеснив «День выборов-2», который удерживал лидирующие позиции в мае и июне.

«В 1993-ем году на экраны вышел фильм “Последний киногерой”, по сюжету киноману достался волшебный билет, который перенес его на другую сторону экрана. Сегодня этим магическим билетом однозначно выступает Интернет. Кино можно снять на камеру смартфона и выложить в Сеть, мы покупаем билеты не выходя из дома, скорости мобильного интернета позволяют загрузить видео быстро, а приложение MegaFon.TV — смотреть фильмы на мобильных устройствах в любом месте. Подводя итоги работы нашего приложения накануне Дня российского кино, приятно видеть среди самых просматриваемых кинофильмов и отечественные ленты», — говорит директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала «МегаФона» Кермен Манджиева.

Место встречи с журналистами было выбрано неслучайно: единственный в нашей стране Музей русского сериала открыт на одной из крупнейших киностудий, входящей в топ-5 в Восточной Европе. Здесь можно заглянуть по ту сторону экрана и посетить настоящую съемочную площадку, гримерку и фотостудию, увидеть мир кино глазами актеров, услышать интересные истории со съемок из первых уст. Стоит сказать, что в этом году «МегаФон» впервые выпустил на экраны рекламные ролики с выстроенной сюжетной линией — по сути, необычный мини-сериал на тему мобильной связи. Каждый ролик — часть истории из жизни героев, снявших на лето полдома за городом. Ситуации, в которые они попадают, близки и понятны многим абонентам и, конечно, вызывают улыбку. Новый формат рекламы и безупречная игра знаменитых актеров не просто помогают рассказать о выгодных предложениях оператора, но и дарят приятные впечатления от просмотра. Уже сейчас «МегаФон» представил зрителям несколько интересных роликов — продолжение следует!