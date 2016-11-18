10 ноября 2016 года компания ProfiLine организовала проведение Международного дня качества, получившего статус официального в 1990 году. Праздник проводится под эгидой ООН и Европейской организации качества.

Группа компаний РМ («Расходные материалы») и ProfiLine поздравила своих партнеров, а также вручила им дипломы и сувениры с символикой бренда. Компания благодарит партнеров за оказанное доверие и выражает признательность за поддержку и налаживание взаимовыгодного сотрудничества.

Компания ProfiLine более 15 лет работает на рынке СНГ. Ее продукция завоевала широкую популярность в том числе и среди жителей России. Предприятие тщательно выбирает поставщиков, с которыми намерено организовать сотрудничество. В ProfiLine реализована многоступенчатая система контроля продукции. Кроме того, в компании работает собственный технический отдел, который непосредственно отслеживает качество продукции. Благодаря оптимизации затрат стоимость конечной продукции оказывается в 3-4 раза ниже цены оригинального картриджа.

10 лет назад технические специалисты официального дистрибьютора ТМ ProfiLine самостоятельно протестировали первый лазерный картридж ProfiLine и создали программу «Печать Качества». Она базировалась на стремлении компании обеспечить стабильно высокое качество продукции. Сейчас тестирование проводится специалистами технического отдела.

Узнать больше о совместимых расходных материалах для оргтехники ТМ ProfiLine и условиях сотрудничества можно у официальных дистрибьюторов: компаний «РМ (расходные материалы)» и «Профилайн».

Справка:

ProfiLine — торговая марка совместимых расходных материалов, представленная широчайшим ассортиментом товаров — сейчас это более 1500 наименований, высокое качество которых подтверждено Международным стандартом (ISO) 9001,14001 и 19792. ProfiLine является самым широким в России зонтичным брендом, под которым представлены следующие товарные группы: лазерные картриджи и тонеры, струйные картриджи и чернила, фотобарабаны, чипы, зипы, матричные картриджи и ленты, заправочные комплекты, СНПЧ, ПЗК, фотобумага и чистящие средства.

Контакты:

ООО «Компания РМ (расходные материалы)»

111141, Москва, ул. Кусковская, 27, к. 1

http://www.rm-company.ru

+7 (495) 783-37-63