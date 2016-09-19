Компания Стандартпарк дарит скидку в размере 15 % на прессованный настил и стальную решетку. Временные ограничения — до 30 сентября 2016 года. Предложение действительно для представительства Стандартпарка в Санкт-Петербурге.

В сентябре текущего года стартовала новая акция торговой марки Gratepark, основным направлением деятельности которой является производство и продажа изделий из решетчатого настила. До 30 сентября 2016 года компания Стандартпарк предлагает приобрести прессованный настил и стальную решетку по ценам, сниженным на 15 %. Следует учесть ограничения: условия акции действуют только для Стандартпарк в Санкт-Петербурге. Подробнее можно узнать, позвонив по телефонам офиса: +7 (812) 320-32-50 или +7 (812) 320-24-74.

Прессованный настил

Прессованный настил используется как в гражданском строительстве, так и в промышленности. Чаще всего его можно видеть на мостиках для пешеходов, элементах входной группы в зданиях с большой проходимостью, площадках около подъемников на горнолыжных курортах.

Такой настил могут изготавливать без антикоррозийного покрытия или с обработкой решеток горячим цинком.

Противоскользящие насечки на прессованном настиле служат залогом надежности передвижения в местах, где существует повышенный риск скольжения. Это позволяет предотвратить несчастные случаи.

Справка:

Известная торговая марка Gratepark компании Стандартпарк уже долгое время работает в отрасли производства и поставок изделий из решетчатого настила, который на сегодня является востребованным товаром в промышленности, архитектуре и дизайне. Решетчатый настил чаще всего применяется в процессе изготовления площадок и переходов, лестничных ступеней и самих лестниц (в том числе винтовых), пандусов, эстакад. ТМ Gratepark — залог качества, так как эта продукция изготовлена с тщательным соблюдением всех необходимых норм.

Контакты:

офис Стандартпарк в Санкт-Петербурге

ул. Курская, 21, литер Б

+7 (812) 320-32-50

+7 (812) 320-24-74

график работы: пн-пт — 9:00-18:00, сб-вс — выходные

spb@standartpark-spb.ru

www.gratepark.ru