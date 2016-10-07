Геннадий Малецкий и Павел Емелин, победители чемпионата РФ по трофи-рейдам, проходившего с 9 по 12 сентября текущего года в Ленобласти, доводили авто до совершенства с помощью программного продукта «Далион.Авто», который выступил их спонсором. Автомобиль Малецкого и Емелина был отмечен в соответствующей категории, а сама команда получила первенство в абсолютном зачете.

Подготовка автомобиля проходила в автосервисе, владельцем которого является Геннадий Малецкий. Машину Toyota LC-70 к этому сезону ребята готовили в течение полугода, используя свой многолетний опыт участия в подобных соревнованиях: они неоднократно занимали первые и призовые места в «Ладога-Трофи», «Вепсский лес» и других трофи-рейдах.

Собственный автосервис — это не только традиционный автобизнес. Он позволяет совершенствовать свои автомобили для будущих побед, а также помогает в этом другим участникам. Например, в 2015 году в сервисе подготовили автомобиль Сергея Володина и Алексея Пензина. В итоге ребята выиграли «Вепсский Лес» в категории Adventure, а в 2016 году заняли почетное 3 место в Кубке российской автомобильной федерации по Ленобласти.

Чтобы справляться с рутиной в учете и больше времени посвящать любимому делу, владельцы сервиса используют в работе программные продукты «Далион.Авто».

«Чтобы точно знать, когда, кому и за что мы платили, сколько денег потрачено на подготовку и ремонт автомобиля, электронных таблиц уже недостаточно, — говорит Геннадий Малецкий. — Далион.Авто позволяет нам заниматься творчеством и зарабатывать, удобно контролируя, куда мы потратили каждый рубль».

Справка:

Программные продукты «Далион.Авто» помогают вести учет на предприятиях автобизнеса и предоставляют руководителям данные для управления. Более 1 500 компаний в России и СНГ используют их в работе. Среди них автосервисы, магазины автозапчастей, автосалоны.

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Бренд-менеджер Павел Соловьев

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