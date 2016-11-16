Самый теплый, самый семейный и самый долгожданный... Именно о нем мы невольно начали задумываться после первого в этом году настоящего снегопада, пережив неминуемые пробки. Новый год уже несколько десятилетий продолжает оставаться нашим любимым праздником: семейные встречи, мандарины и подарки всем-всем – детям, родственникам, друзьям, коллегам, ну и, конечно, самим себе! Кстати, интересный факт: в некоторых странах, например, в Италии, принято готовить подарки даже для Деда Мороза.

В этом году петербуржцев ждет целый снегопад подарков: практически до самого Нового года любой житель нашего города может поучаствовать во всероссийской акции «Срывайте бонусы на свой вкус», получить приятные бонусы, а еще возможность выиграть суперподарки. Чтобы принять участие в акции, достаточно быть абонентом Tele2 или до 27 декабря 2016 года подключиться к сети мобильного оператора и зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru.

Компания Tele2 подготовила эксклюзивные предложения от партнеров акции: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое. Программа «Срывайте бонусы на свой вкус» интересна еще и тем, что каждый может пройти небольшой тест и определить среди разнообразных вариантов подарков самые интересные для себя. А это значит, что любой подарок будет по-настоящему желанным и актуальным!

Ежедневно предложения от партнеров появляются в личном кабинете пользователя – простом и удобном сервисе для самостоятельного управления услугами мобильной связи и контроля расходов. Все подарки делятся на шесть тематических категорий, отражающих образ жизни абонентов: «Городская жизнь», «Спорт», «Путешествия», «Мода», «Домашний уют» и «Кино/ Музыка/ Культура».

Конечно, самое интересное – это суперпризы, в каждой из категорий они свои. Например, если вы выбрали для себя «Путешествия», сможете выиграть сертификат на проживание в пятизвездочном отеле; если «Кино/ Музыку/ Культуру» – билет на любой музыкальный фестиваль или концерт; также можно получить в подарок клубную карту в фитнес-клуб, сертификат на покупку бытовой техники, годовой сертификат на бесплатное пользование такси или сертификат на большую сумму для покупки одежды.

Чтобы принять участие в розыгрыше, разместите в социальных сетях фотографию, отображающую ваши интересы, и добавьте хештег #lifestyleTele2 и хештег категории подарка (их можно найти в разделе «Выиграйте суперприз» на сайте акции). До 27 декабря 2016 года авторы самых интересных и оригинальных работ еженедельно будут получать подарки от Tele2 и теплое новогоднее настроение.

Срок акции – с 1 ноября по 27 декабря 2016.

Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, а также сроках, месте и порядке их получения на сайте http://promo.tele2.ru/