Новый ЖК Материк от надежного застройщика – компании «ПЕТРОСТРОЙ» находится в 20 минутах пешком от станции метро Девяткино. Компания «ПЕТРОСТРОЙ» уже более 10 лет возводит свои кирпично-монолитные дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Здание переменной этажности (10-19 этажей) будет состоять из нескольких секций, расположенных в форме буквы «П». В результате такой геометрии внутренний двор полностью огорожен от постороннего шума и других негативных воздействий извне. Жилой комплекс будет включать в себя 2500 квартир класса «эконом», в числе которых студии, 1, 2 - комнатные варианты. Жилые помещения предлагаются с отделкой «под чистовую». Однако будущие собственники недвижимости могут заказать полную отделку непосредственно в строительной компании.

Все квартиры имеют современные продуманные планировки. Есть квартиры с полуэркерами и витражным остеклением. Высота потолков в квартирах 2,7 метров. Разнообразные планировки небольших квартир удовлетворят любому вкусу: большой выбор студий (от 20,7 до 29,8 кв.м) по цене от 1 100 000 руб., однокомнатных квартир (от 33,3 до 37,39 кв.м) по цене от 1 700 000 руб. и двухкомнатных (от 53,88 до 60,99 кв.м) по цене от 2 930 000 руб. В каждом подъезде предусмотрены два лифта: грузовой и пассажирский.

На первых этажах домов будут расположены магазины, салоны красоты, аптеки и отделения банков. Планируется построить встроено-пристроенную подземную автостоянку, дошкольное учреждение, районную библиотеку. В шаговой доступности от нового ЖК находится парковая зона и небольшое озеро. Отсутствие промышленных производственных предприятий в регионе и обилие лесных массивов обеспечивают проживающим людям чистый воздух.

ЖК «Материк» будет сдаваться в несколько этапов. Первые корпуса, согласно графику строительных работ, будут сданы в 4-м квартале 2018 года. Предоставляется ИПОТЕКА от ПАО Сбербанк.

Строительство ЖК «Материк» и реализация в нем квартир ведется по договорам ДДУ в соответствии с 214-ФЗ. Генподрядчик, заказчик, застройщик – ООО «ПЕТРОСТРОЙ». Проектная декларация на сайте www.pstr.spb.ru.