Застройщик объявляет об акции на жильё в ЖК «Материк», строящемся в поселке Мурино (Всеволожский район). До 15 ноября здесь можно приобрести студию от 988 800 рублей* или однокомнатную квартиру от 1 595 274 рублей*. Предоставляется ипотека от ПАО Сбербанк по ставке 10,9% годовых**.

Продажи жилья в ЖК «Материк» уже ведутся. Дом будет сдаваться в несколько очередей. Первые секции, согласно графику строительных работ, будут готовы в 4-м квартале 2018 года. Третью очередь завершат во 2-м квартале 2019 года. Закончить строительство планируется в 2021 году.

ЖК «Материк» будет иметь разную этажность (10–19 этажей) и состоять из нескольких секций, расположенных в форме буквы П.

Такое проектирование позволяет полностью оградить внутренние дворы от шума и сделать пространство более камерным и уютным. Инфраструктура нового комплекса порадует жильцов. Станция метро «Девяткино» находится на расстоянии 20 минут ходьбы от домов. Немного дальше (5–7 минут на автотранспорте) ещё две платформы – «Гражданский проспект», «Академическая». Налажено регулярное движение автобусов и маршрутных такси.

асположенная рядом ж/д станция расширяет возможности выбора подходящего транспорта. Ещё один плюс – удобная транспортная развязка. КАД пролегает в 3,5 км от жилого комплекса. Поблизости есть всё необходимое для комфортной жизни. Есть школы и детские сады, магазины, развлекательные и торговые центры, объекты социального значения. Можно доехать до горнолыжных курортов, озёр (небольшое озеро находится и неподалёку от территории самого жилого комплекса). Вообще, хорошая экология – ещё один аргумент, чтобы поселиться в ЖК «Материк». Отсутствие промышленных производственных предприятий в регионе и обилие лесных массивов обеспечивают проживающим людям чистый воздух.



Жилой комплекс будет рассчитан на 2500 квартир класса эконом. Квартирография состоит как из студий, так и из одно–двухкомнатных квартир. Планировки жилых помещений в ЖК «Материк» отвечают всем требованиям к современному жилью: большие комнаты, светлые кухни, широкие балконы и даже функциональные кладовые. Высота потолков – 2,6 м. Квартиры предлагаются с черновой отделкой, однако будущие собственники недвижимости могут заказать полную отделку непосредственно в строительной компании. Большая часть жилых помещений имеет формат «евро», т.е. без чётко ограниченной стенами кухни. Это даёт возможность создавать оригинальные интерьеры. В каждом подъезде предусмотрены два лифта: грузовой и пассажирский.

Компания «ПЕТРОСТРОЙ», которая реализует проект, по праву входит в топ известнейших застройщиков Петербурга. Застройщик уже более 10 лет возводит качественные дома в разных районах Ленобласти и Петербурга, предлагая клиентам доступные цены и гибкую систему оплаты.

*Цена указана при 100% оплате с учётом дополнительной скидки по ипотеке от ПАО Сбербанк. **Ставка по ипотеке 10,9% годовых – это ставка по жилищному кредиту в рублях РФ до и после регистрации ипотеки в рамках программы кредитования Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой» (реализуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 №220 с последующими изменениями и дополнениями) при приобретении готового или строящегося жилья на первичном рынке у ООО «ПЕТРОСТРОЙ». Ставка действует при оформлении страхования жизни и здоровья заёмщика/созаёмщика. При отказе заёмщика/созаёмщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора, ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 12,4% годовых. Условия Программы: минимальная сумма кредита – 300 000 рублей; максимальная сумма кредита – 8 000 000 рублей для объектов, располагающихся на территории Санкт-Петербурга; первоначальный взнос – от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 75 000 рублей; срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно; дополнительные расходы – страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог; нотариальное заверение документов; аренда сейфовой ячейки. Предложение действует до 15 ноября 2016 г., изменения условий производятся Банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

Генподрядчик, заказчик, застройщик – ООО «ПЕТРОСТРОЙ». Проектная декларация на сайте www.pstr.spb.ru