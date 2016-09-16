С 21 по 25 сентября в КВЦ «Евразия» развернёт свои торговые ряды чипированных шуб Новоторжская ярмарка. Размеры от 42 до 60. Для вас – новинки шуб из мутона, современные дубленки для мужчин и женщин, модные жилеты из пушнины, шубы из овчины-премиум, нутрии, енота, куницы, каракуля и, конечно, норки. Особый интерес покупателей вызывают норковые шубы, которые Новоторжская ярмарка выпускает под собственным брендом «ЗИМОС», и вот почему.

«ЗИМОС» – меховое предприятие с многолетней историей

Меховая фабрика «ЗИМОС» была основана в 1988 году. С 2015 года меховая фабрика «ЗИМОС» располагается в г. Иваново (ул. Марии Рябининой, 31 А). Шубы бренда «ЗИМОС» имеют торговый знак – это фирменная снежинка. Каждый увидит её на изделиях «ЗИМОС».



Отборная пушнина

Для производства шуб «ЗИМОС» из норки, лисы, каракуля и соболя используется отборная пушнина. Норка закупается на международных пушных аукционах Kopenhagen Fur, Saga Furs, American Legend. Для пошива коллекций используется также сырьё норки, произведённое в собственном зверохозяйстве (Бологовский район, Тверская область). Цвета норки: белый, чёрный, пастель, сапфир. Мех норки для шуб бренда «ЗИМОС» тщательно отобран по высоте и густоте остевого волоса, плотности подпуши, цвету. Он имеет уникальную шелковистость и блеск. В линейке норковых шуб «ЗИМОС» почётное место занимают изделия из североамериканской чёрной норки премиального качества – BLACKGLAMA. Длина остевого волоса практически одинакова с длиной подпуши, что делает этот мех и шубы «ЗИМОС» из него бархатными.

Качество кроя и шитья

Шубы «ЗИМОС» имеют широкий размерный ряд и идеально сидят на фигуре. Это обеспечивается продуманным кроем с использованием уникальных лекал, внедрением современных технологий пошива.

– Мне очень приятно, что наши покупатели уже сегодня говорят: фабрика «ЗИМОС» – это место, где рождается меховая мода! – делится Наталья Серова, владелец бренда «ЗИМОС» и основатель Новоторжской ярмарки «За шубой!». Мало сегодня изготовить тёплую шубу. Она должна быть красивой, «носибельной» и удобной. Наши шубы стройнят. Мы умеем подать женские формы в мехах красиво и, главное, наши шубы – «по карману».

«ЗИМОС» – шубы для вас

Приглашаем вас за шубой «ЗИМОС» на Новоторжскую ярмарку в КВЦ «Евразия» с 21 по 25 сентября 2016. Подготовьтесь к покупке шубы на нашем сайте www.shubu.ru. Все шубы соответствуют российским ГОСТам, чипированы. Действует гарантия. Кредит.

Добро пожаловать за шубой!

21 – 25 сентября 2016, с 10.00 до 20.00

КВЦ «Евразия», 3-й зал,

Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, 13, ст. м. «Лесная».

Интернет-магазин www.shubu.ru

Телефон горячей линии 8 (800) 100 63 92.

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