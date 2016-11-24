Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти как в России, так и в Санкт-Петербурге.

По данным Комитета по здравоохранению, с января по октябрь 2016 года от болезней сердца и сосудов в Петербурге умерло более 29 000 человек. Большинство смертей от сер-дечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если следовать некоторым простым правилам.

7 правил здорового сердца:

• Бросьте курить.

• Поддерживайте здоровый вес – индекс массы тела (ИМТ) должен быть меньше 25. ИМТ равен весу (в кг), делённому на рост (в м), возведённый в квадрат. Например, при весе 86 кг и росте 174 см ИМТ = 86 / (1,74)2 = 28,4 – ожирение.

• Следите за уровнем сахара в крови – уровень глюкозы в крови натощак должен быть ниже 5,5 ммоль/л.

• Ведите активный образ жизни – уделяйте 2,5 часа в неделю умеренной аэробной нагрузке (быстрая ходьба) или 75 минут в неделю – интенсивной аэробной нагрузке (бег, велосипед, лыжи, плавание, спортивные игры).

• Следите за давлением – нормальное давление 120/80 мм рт. ст.

• Следите за уровнем холестерина – уровень общего холестерина не должен превы-шать 5,2 ммоль/л.

• Следите за ежедневным рационом – обогатите его овощами, фруктами, цельнозер-новыми продуктами, рыбой. Ограничьте потребление соли, сахара, насыщенных жиров.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний:

• Повышенное кровяное давление.

• Повышенный уровень глюкозы в крови и диабет.

• Повышенный уровень липидов в крови (гиперлипидемия).

• Неправильное питание, избыточная масса тела и ожирение.

• Физическая инертность.

• Употребление табака и чрезмерное употребление алкоголя.

Острые формы заболеваний сердечно-сосудистой системы:

• Инфаркты.

• Инсульты.

Заболевания возникают на фоне закупоривания (тромбоза) сосудов, что нарушает крово-ток в сердце или головном мозге. Главной причиной закупоривания считается формиро-вание атеросклеротических бляшек на стенках кровеносных сосудов, обеспечивающих кровоснабжение сердца или мозга. Кроме того, инсульт могут вызвать кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови, попавшие с током крови в мозг из сердца или других сосудов.

Инсульт – это внезапное нарушение мозгового кровоснабжения; неотложное состояние, требующее лечение в стационарах.

Признаки инсульта:

• Онемение, слабость или полное отсутствие движения в руке и/или ноге с одной стороны; перекос лица;

• Речевые нарушения («каша во рту» или человек вообще не может говорить);

• Остро возникшая, очень сильная головная боль (по типу «удара по голове», часто с тошнотой и рвотой);

• Внезапное помутнение, потеря сознания.

Три основных шага к распознаванию инсульта:

• Попросите человека улыбнуться. Он не сможет этого сделать, уголок рта с одной стороны останется опущенным.

• Попросите человека сказать простое предложение. Он не может разборчиво произ-нести слова.

• Попросите поднять обе руки. Он не сможет полностью поднять одну руку.

Если человек не может выполнить одно из этих заданий, то немедленно вызывайте «Скорую помощь», даже если проявления болезни наблюдались всего несколько секунд и прошли!

Помните! Время, за которое можно успеть остановить гибель клеток головного моз-га, только первые 3-4 часа от момента появления симптомов.

Инфаркт миокарда – это гибель клеток сердечной мышцы вследствие нарушения их кровоснабжения. Это серьёзное, угрожающее жизни заболевание.

Характерные признаки инфаркта миокарда:

• Внезапно (приступообразно) возникающие давящие, сжимающие, жгущие, ломящие боли в грудной клетке (за грудиной) продолжающиеся более 5 минут.

• Боли могут отдавать в плечи, локти, челюсти или в спину.

• Нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, тошнота часто возникают вместе, иногда следуют за или предшествуют дискомфорту/болям в грудной клетке.

• Нередко указанные проявления болезни развиваются на фоне физической или пси-хоэмоциональной нагрузки, или с некоторым интервалом после них.

Если внезапно появились вышеуказанные признаки даже при слабой или умеренной их интенсивности, продолжающиеся более 5 минут, следует без промедления вызвать бригаду «Скорой помощи».

Помните! Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артериях сердца и остановить гибель клеток сердечной мышцы, – 6 часов от начала симптомов.

Чем раньше пациент с симптомами инсульта или инфаркта обратится за медицин-ской помощью, тем меньше риск развития серьёзных последствий заболевания.

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует сеть стационаров, круглосуточно и бесплатно оказывающих помощь больным с инфарктом и инсультом с использо-ванием самых современных и эффективных методов лечения.